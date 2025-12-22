多年腹痛難解竟是膽囊腺肌症 影像易被誤診膽結石

林先生多年腹痛難解竟是膽囊腺肌症，其影像易被誤診膽結石。（博田國際醫院提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄49歲的林姓男子五年來，因心窩悶痛與右上腹脹痛四處求醫，做過胃鏡與多次超音波，皆僅顯示輕微胃炎或無結石異常，卻反覆發作的疼痛，長期困擾卻始終找不到病因，轉診博田國際醫院肝膽胰外科，經腦斷層掃描終於確認，是臨床上常與膽結石混淆的「膽囊腺肌症」。

林先生表示，多年來飯後加劇的上腹悶脹、噁心，以及背部有放射痛的症狀，無法放鬆吃飯、不敢碰油膩食物，其他醫院多認為與一般膽結石，但檢查未發現結石，因症狀明顯常被誤認為胃部問題或輕微膽囊發炎。

請繼續往下閱讀...

男子多年腹痛難解，經斷層掃描才發現是膽囊腺肌症。（博田國際醫院提供）

經主治醫師李金德診治，發現他的膽囊壁竟異常廣泛性增厚，達到正常人的6倍，膽囊腺肌症雖屬良性病變，但因膽囊內皮細胞與平滑肌層過度增生，使膽囊壁出現不均勻肥厚，甚至合併膽結石，有時超音波能看到類似小囊腔的影像，往往讓初期診斷難度增加，只要施以單孔腹腔鏡進行膽囊切除手術，即可恢復健康。

李金德表示， 膽囊腺肌症的影像分成不同型態，有些病灶只侷限於膽囊底部，屬於「局部型」，常在其他檢查中偶然被發現；另一類則出現在膽囊體部，形成明顯的壁層收縮，稱為「節段型」，此型態因與文獻中較高的膽囊癌風險相關，在臨床上特別受到重視。

經主治醫師李金德施以微創手術治療膽囊腺肌症，病人重拾健康生活。（博田國際醫院提供）

不過，還有一部分患者屬於「廣泛型」，整個膽囊壁都呈現全面性肥厚，容易掩蓋早期惡性變化，使影像判讀更加複雜，3種類型的分佈部位不同、臨床意義也不同，需進一步電腦斷層掃描確認。

膽囊腺肌症整體約佔膽囊手術標本的2至8.7%，好發於50至60歲族群，女性略多於男性，若長期飯後疼痛、噁心、飽脹、背痛等症狀反覆出現，尤其影像找不到結石卻常有膽囊炎表現者，更應及早接受肝膽胰外科評估，藉由精準影像判讀與必要時的微創手術，大多數患者都能恢復正常生活。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法