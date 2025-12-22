健康網》西洋梨得「吃軟不吃硬」 營養師提醒3類人少碰為妙

紅色西洋梨較少見，與綠皮西洋梨口感和營養都差不多，營養師林俐岑指出，最大的差別在於「果皮的植化素」；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕美國西洋梨與市場上常見的水梨不一樣，營養師林俐岑指出，它是屬於後熟的水果，最大的特色是「吃軟不吃硬」。

林俐岑在臉書專頁「林俐岑營養師的小天地」發文分享，吃西洋梨對身體的3大益處：

●解便秘神器（高纖維）：

西洋梨富含果膠（水溶性纖維），能幫助腸道蠕動，軟化糞便。它的纖維含量高於蘋果和香蕉，對改善便秘非常有感。

●低GI值（升糖指數低）：

西洋梨的GI值很低（約38），跟奇異果差不多，血糖上升緩慢，且飽足感強，適合控制體重或血糖的人食用（但仍需控制份量）。

●消水腫與降血壓：

含有豐富的鉀離子，有助於排出體內多餘的鈉，對於高血壓或容易水腫的人有幫助。

不過，不是每個人都適合吃西洋梨，林俐岑說，有3類人要留意：

●腸胃敏感、易腹瀉者 （IBS）：

西洋梨含有較高的山梨糖醇 （Sorbitol） 和果糖。這對便秘的人是解藥，但對腸胃敏感的人（如大腸激躁症）可能會導致脹氣或腹瀉加劇。

●體質虛寒、咳嗽痰多者（中醫觀點）：

西洋梨屬性偏寒涼。如果你容易手腳冰冷、正值生理期經痛，或是有「寒咳」（痰是透明稀白）的症狀，建議少吃。

●腎臟病患者：

因為西洋梨含鉀量較高，腎臟功能不佳、需限鉀的患者，應諮詢醫師或營養師後再食用，避免造成負擔。

林俐岑表示，西洋梨催熟很重要，很多人買回家直接削來吃，覺得又硬又酸澀，以為買到雷。西洋梨是「後熟水果」，買回家後通常是硬的，不能馬上吃，也不要馬上放冰箱（會停止後熟）。

用大拇指輕輕按壓蒂頭旁邊的果肉（瓶頸處）。若是感覺軟軟的，代表熟了，這時候最好吃！果肉會變成奶油般的軟嫩口感，汁多味美。如果還很硬，請放在室溫下幾天等待它變軟。

