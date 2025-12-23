健康網》拔蘿蔔季節到了 控糖患者最佳首選食材

又到了拔蘿蔔季節，婆媽們上市場買白蘿蔔各有一套買菜經。彰化醫院指出，白蘿蔔對於需要控制醣類攝取者，如糖尿病，可作為良好的天然食材。圖為全台各地舉辦拔蘿蔔盛況。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕國產白蘿蔔vs.進口白蘿蔔，從外觀來看，國產的偏胖粗壯；進口的偏瘦長且規格一致。烹煮特色，前者甘甜且易煮透；後者清淡且纖維較粗。彰化醫院衛教資料指出，對於需要控制醣類攝取者，如糖尿病，白蘿蔔可作為良好的天然食材。

彰化醫院表示，蘿蔔具有強大的抗氧化能力，主要是因為含有蘿蔔硫素及類黃酮，對於減少癌症的發生也有幫助。此外，白蘿蔔屬於根莖類蔬菜，熱量每100g約16卡，其中蛋白質約0.7g、碳水化合物約3.3g、油脂約0.1g，由於含水量高，因此熱量及三大營養素中的碳水化合物含量偏低。

請繼續往下閱讀...

一般來說，婆婆媽媽偏向喜歡國產白蘿蔔，除了易煮透外，適合各式蘿蔔料理，農業署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」表示，尤其在冬、春兩季品嚐，甚至有不少地方舉辦拔蘿蔔活動，大家都愛尚青的蘿蔔。

進口蘿蔔的纖維較粗，比較不易煮透，烹煮時風味較清淡，大部分在夏季時進口，補足全年都有蘿蔔可吃的缺口。

彰化醫院指出，不僅能幫助排便減少大腸瘜肉的增生，也能抵抗氧化壓力導致細胞癌化，而台灣白蘿蔔盛產於10月至隔年3月，冬天蘿蔔甜美好食，是當季好食材。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法