健康網》印度料理常用香料 營養師：護腸胃鐵三角

〔健康頻道／綜合報導〕香料百百款，有時加入一些，整個料理別有風味，營養師林俐岑指出，在印度料理中，經常會同時使用小茴香、孜然和薑黃，這三者是保護腸胃的「黃金鐵三角」。

林俐岑在臉書專頁「林俐岑營養師的小天地」分享，她表示，「孜然」和「小茴香」外觀有那麼一點像，都是種子狀，在分類學上屬於親戚，但它們的味道、香氣和用途卻極大的差異。

小茴香含有「茴香腦」等揮發油成分，具有抗痙攣的作用。它能幫助放鬆腸胃道的平滑肌，讓氣體更容易排出，減少因氣體積聚造成的腹脹和腹痛。

孜然對消化系統也非常有好處，但它的強項略有不同。

孜然主要能「刺激胰腺分泌消化酶（如澱粉酶、脂肪酶）」，幫助食物更徹底地分解，從源頭減少因消化不良產生的氣體。它也有一定的驅風效果，但「放鬆腸胃、緩解痙攣」的能力通常被認為不如小茴香。

●孜然氣味非常霸道且獨特，能夠強力去除肉類的腥羶味（特別是羊肉），遇熱油後香味會爆炸性地釋放。它是印度咖哩粉中不可或缺的靈魂，也是我們熟悉的新疆烤肉味。

味道：強烈、濃郁、辛香，帶有狂野的土質味

顏色：深褐色、黃褐色。

外型：體型較小、細長，表面稜紋明顯。

代表料理：新疆烤肉（羊肉串）、印度咖哩、中東料理等。

●小茴香味道比較像「八角」（大茴香），但比八角清淡且帶有草本的甜味。它含有茴香腦（Anethole），所以有一股涼涼的甜香。

味道：清甜、溫和，帶有像「八角」或「甘草」的甜香味。

顏色：偏草綠色、淡黃綠色（較鮮豔）。

外型：體型較大、圓潤飽滿（有點像胖胖的米粒）。

代表料理：滷包（五香粉原料之一）、義大利香腸、印度餐後清口糖等。

針對緩解洋蔥（以及豆類、十字花科蔬菜）引起的脹氣問題，這兩種香料其實都有幫助，但如果要選一個效果最顯著且專門針對「排氣、消脹」的，首選是「小茴香 」。

