健康網》慢性蕁麻疹須持續用藥 醫：斷了反覆擾人

〔健康頻道／綜合報導〕全台每5人就有一人可能有蕁麻疹發作經驗，其中有6成患者屬於慢性自發性蕁麻疹。最早在醫院開蕁麻疹專診的台大醫院皮膚部部長朱家瑜醫師表示，近三分之一的病人因蕁麻疹發作來求診。

不過，這些病患通常衝到皮膚科以秒看診，最常說的話：「醫師，快給我打一針」因為急性蕁麻疹發作，「紅、腫、癢」到無法上班、上學，朱家瑜最擔心的是慢性族群，他表示，若症狀超過6週就有可能是慢性自發性蕁麻疹。而這類患者往往吃藥、打針把症狀壓下去後，就自行把藥給停了。

慢性自發性蕁麻疹好發於20至40歲之間，其中又以女性最多，約為男性的兩倍，我國約有20至25萬名患者。患者發病後，因為免疫細胞過度活化釋放出組織胺，導致血管擴張、組織腫脹，因而造成風疹塊與血管性水腫，引起「紅、腫、癢」等3大症狀。

曾有一位上班族女性，因工作壓力大引發蕁麻疹，導致呼吸困難，三度緊急送急診治療，朱家瑜說，她的症狀比較危險，施以類固醇治療但不可超過7天。他比喻治療慢性蕁麻疹，病患要改變觀念，服用抗組織胺不是身體症狀消失即停藥，這是屬於慢性病，像服用高血壓藥一樣，持續服用一年半以上，才可以穩定不用再服藥。

朱家瑜指出，蕁麻疹症狀來無影、去無蹤，可能突然出現、然後又在幾個小時後消失，有時候患者在就診前還有病灶，但是走進診間時就已經消失，因此對於初診斷的患者而言，可能會有疾病沒有這麼嚴重的錯覺。

此外，很多人將蕁麻疹認為是過敏，只要避免攝取容易過敏的食物就好，朱家瑜說，慢性自發性蕁麻疹源自於免疫系統失調，就算完全不接觸過敏原仍會發病。若連續6週都反覆出現相關症狀，就應該要有所警覺。因此，他不會鼓勵病患要去檢測過敏原，因為就算完全不碰觸過敏原，蕁麻疹一樣在免疫力差的時候，跑出來擾亂生活。

