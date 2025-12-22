健康網》現代人壓力爆表 醫：每天留一段「綠地時間」

視覺上的綠色、自然氣味與光線，都被認為有助減壓與穩定情緒；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人無時無刻都在面對壓力，使得近年「森林浴」逐漸成為關注健康的焦點。研究顯示，當民眾走在樹蔭下，空氣裡瀰漫著淡淡木香，這些氣味來自植物釋放的植物精氣，它們可能影響身體的自律神經與免疫反應，可以幫助身體從緊繃狀態轉向放鬆與修復。

桃園文新診所院長戴曉芙在粉絲專頁「Dr.戴曉芙丨耳鼻喉 x 生活醫學觀察所」發文分享，部分臨床研究發現，綠地環境能讓交感神經活動下降、副交感神經上升，血壓與心率更穩定，與慢性發炎相關的物質如IL-6、TNF-α、CRP也呈下降趨勢。同時，中央歐洲的隨機對照試驗（Peterfalvi A, Int J Environ Res Public Health 2021）指出，短暫的森林漫步後，血壓與免疫指標出現改善。

戴曉芙表示，植物精氣中的α-pinene、limonene等化合物，被認為與發炎路徑的調節有關。同時，綠地中的光線、氣味、溫度與安靜氛圍，也會透過心理放鬆與自律神經調節共同作用。

他還提到，雖然日常的植栽或室內綠意，尚未被證實能產生與森林環境相同的生理效果，但視覺上的綠色、自然氣味與光線，都被認為有助減壓與穩定情緒。

如何將研究融入到日常生活中呢？戴曉芙提供民眾「綠地時間」3項建議：

●平日：選擇有樹蔭或草地的路線步行，午休時到戶外曬太陽。

●假日：安排一段公園、步道或河濱散步時間，不必特別規劃遠行。

●居家或工作空間：開窗通風、放幾株綠植、播放自然環境聲，都有助於降低心理壓力。

戴曉芙總結，民眾不妨讓自然融入生活，當感官重新連上綠意，身體也會慢慢學會放鬆，回到穩定節奏，能更好地應對生活中的各式挑戰。

