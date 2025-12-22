自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》現代人壓力爆表 醫：每天留一段「綠地時間」

2025/12/22 13:26

視覺上的綠色、自然氣味與光線，都被認為有助減壓與穩定情緒；圖為情境照。（圖取自freepik）

視覺上的綠色、自然氣味與光線，都被認為有助減壓與穩定情緒；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人無時無刻都在面對壓力，使得近年「森林浴」逐漸成為關注健康的焦點。研究顯示，當民眾走在樹蔭下，空氣裡瀰漫著淡淡木香，這些氣味來自植物釋放的植物精氣，它們可能影響身體的自律神經與免疫反應，可以幫助身體從緊繃狀態轉向放鬆與修復。

桃園文新診所院長戴曉芙在粉絲專頁「Dr.戴曉芙丨耳鼻喉 x 生活醫學觀察所」發文分享，部分臨床研究發現，綠地環境能讓交感神經活動下降、副交感神經上升，血壓與心率更穩定，與慢性發炎相關的物質如IL-6、TNF-α、CRP也呈下降趨勢。同時，中央歐洲的隨機對照試驗（Peterfalvi A, Int J Environ Res Public Health 2021）指出，短暫的森林漫步後，血壓與免疫指標出現改善。

戴曉芙表示，植物精氣中的α-pinene、limonene等化合物，被認為與發炎路徑的調節有關。同時，綠地中的光線、氣味、溫度與安靜氛圍，也會透過心理放鬆與自律神經調節共同作用。

他還提到，雖然日常的植栽或室內綠意，尚未被證實能產生與森林環境相同的生理效果，但視覺上的綠色、自然氣味與光線，都被認為有助減壓與穩定情緒。

如何將研究融入到日常生活中呢？戴曉芙提供民眾「綠地時間」3項建議：

●平日：選擇有樹蔭或草地的路線步行，午休時到戶外曬太陽。

●假日：安排一段公園、步道或河濱散步時間，不必特別規劃遠行。

●居家或工作空間：開窗通風、放幾株綠植、播放自然環境聲，都有助於降低心理壓力。

戴曉芙總結，民眾不妨讓自然融入生活，當感官重新連上綠意，身體也會慢慢學會放鬆，回到穩定節奏，能更好地應對生活中的各式挑戰。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中