健康 > 心理精神

健康網》醫揭長輩被騙真相 前額葉萎縮判斷力下降

2025/12/21 19:21

不是因為貪心，專家分析，長者遭到詐騙與腦部老化有關；圖為情境照。（圖取自freepik）

不是因為貪心，專家分析，長者遭到詐騙與腦部老化有關；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾經常耳聞長者遭歹徒詐騙失金，有些人會認為一定是長者貪念才釀禍。然而，高齡醫學翔展診所院長傅裕翔表示，隨著年齡增長，孤獨感增加，再加上前額葉萎縮、慢性病的影響，使長輩更容易落入詐騙陷阱，這是大腦退化造成年長者「分不出善意與陷阱」。這反映出更深層的問題是，長者不是想賺錢，他只是太久沒被關心。

傅裕翔在臉書專頁「傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病」發文分享門診的真實案例。一位被詐騙300萬的伯伯，不是貪心，更不是笨，而是大腦退化讓他「分不出善意與陷阱」。伯伯向傅裕翔說：「醫師，他每天都問我吃飯沒，叫我不要太累，我以為他真的關心我。」 

很多家屬會氣急敗壞：「爸爸怎麼那麼傻？把密碼告訴別人？怎麼會輕易被騙？」但作為高齡醫學的醫師，傅裕翔提到，長輩被騙很有可能是大腦真的在變化

他接著說，權威期刊 （Nature） 上曾有類似臨床研究，發現隨著年齡增長，人們更難忽略「外表（第一印象）的誤導」，因而在「真假、好壞、可信不可信」的判斷上比年輕人更容易出錯。更讓長輩陷入危險的，其實是孤單。當孤獨、慢性病痛、記憶力退化一起來時，他們會更渴望連結。詐騙集團會利用的，就是這種「想被需要」的心。

他進一步說明，雖然年紀增長代表社會經驗變多，但負責風險判斷、衝動控制、真偽社交辨識的「前額葉」會開始萎縮。再加上三高、慢性病、睡不好、情緒低落，退化速度只會更快。一般人看到的是詐騙訊息，但是長者感受到的是：「有人終於願意聽我說話」。這種情緒的出口讓判斷力更為失準，會更容易相信「投資穩賺不賠」、「我懂你」這類詐騙陷阱。

傅裕翔強調，民眾不妨先了解「年紀大更容易被騙」，有部分是生理退化的結果。他並建議保護長輩的3件事：

●陪他一起判斷，而不是替他決定 

不妨將「這是詐騙」改成：「我們一起看這個好嗎？我怕你吃虧。」讓他覺得你是站在同一邊，而不是否定他。

●減少金流風險，而不是把一切奪走

先理解長輩可能判斷失準的方向，盡可能減少風險。民眾可以為長者設定大額轉帳要雙重驗證、大額資產放在需要二次確認的帳戶，與定期一起檢查帳務。

●用陪伴堵住詐騙的縫隙

許多被詐騙的長輩，其實真正的心聲是：「我好久沒有人跟我聊天了。」多一點陪伴、多一點關心，他們就少一點理由相信外人。

傅裕翔總結，長輩跌倒、失智、慢性病，我們都知道該怎麼照顧，但「被忽略」這件事，比任何病都更容易殺傷他們。這跟感情詐騙一樣，沒有主動關心實在難防。

