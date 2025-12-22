自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》便利商店也能健康吃 醫曝早餐選擇訣竅

2025/12/22 06:24

專家警告，只有碳水的早餐，如白吐司搭配甜奶茶，是常見的危險的早餐組合，會讓血糖急升又急降，早上容易頻繁飢餓；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕你吃早餐了嗎？如果吃錯早餐，有可能造成一整天疲勞、暴食與血糖失控。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，長期不吃早餐，不只容易血糖波動，甚至導致中午暴食、下午昏沉，心血管與代謝風險悄悄上升。他建議民眾，早餐3準則有助穩定專注力與情緒。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，早餐指的是你起床後2小時內吃的第一餐，如果民眾在上午10點起床，11點吃的第一餐，依然算早餐。不吃早餐，偶爾一次，身體撐得住。但長期不吃早餐，後續問題不斷，包括：血糖像坐雲霄飛車、中午暴食、下午昏沉、胰島素反覆被「強迫加班」，還有可能讓心血管與代謝風險悄悄上升。

黃軒說明，研究顯示，規律吃早餐的人，心血管事件與第二型糖尿病風險較低，而且專注力、情緒穩定度都比較好。他提醒，目前最常見且危險的早餐組合有3種：

●只有碳水，如白吐司搭配甜奶茶，會讓血糖快速上升又急速下降，缺蛋白質、缺纖維、缺微量營養素，早上容易頻繁飢餓。

●只吃蛋與牛奶而缺碳水，雖然看似健康，但大腦缺乏葡萄糖，專注力下降、效率降低。

●油炸碳水如油餅或蔥抓餅，熱量高但營養密度低，長期容易造成體脂增加。

理想早餐3大要素

黃軒強調，一份「扛得住上午、撐得到中午」的早餐，要有這3件事：

1.優質碳水

早餐是一天中最容易吃到「全穀類」的一餐，不是精製白糖，而是複合型碳水：

●燕麥、全麥吐司、地瓜、糙米飯糰
●提供穩定能量＋B 群＋膳食纖維

2.優質蛋白

蛋白質能延緩胃排空，讓你不容易餓、不亂吃。

●雞蛋、牛奶、無糖豆漿
●魚、雞胸、豆腐、優格

3.蔬菜水果

●綠色蔬菜、番茄、藍莓、黃瓜
●提供抗氧化物與纖維

如果你真的太忙，黃軒還提供可選擇快速早餐方案：3分鐘快手版，燕麥加牛奶和蛋，再搭配一顆番茄或一把藍莓；便利商店版，茶葉蛋配無糖豆漿、全麥飯糰加沙拉；減脂友善版，可用地瓜配蛋與燙青菜，或高蛋白優格加少量堅果。

