自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

冬至進補健康吃鍋 營養師建議用玉米、芋頭取代麵線、冬粉

2025/12/21 17:00

屏縣衛生局建議，可選擇油脂少不濃厚湯底，以蔬菜蛋白質為主，煮成一鍋健康進補火鍋。（屏東縣政府提供）

屏縣衛生局建議，可選擇油脂少不濃厚湯底，以蔬菜蛋白質為主，煮成一鍋健康進補火鍋。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今（21）日是冬至，冬至被視為進補黃金期，屏東縣政府衛生局建議民眾調整烹調方式與慎選食材，減少攝取油脂與湯底熱量，並優先選擇瘦肉與高纖蔬菜，在主食方面，可用玉米、芋頭等未精製的澱粉類食物，取代麵線或冬粉，並控制攝取份量。

屏東縣府衛生局表示，民眾在進補時，常誤將濃縮大量鈉和脂肪的湯頭視為精華，認為麻油、米酒放越多越補氣，並選擇高升糖指數且容易吸附油脂與鈉的麵線、冬粉當主食，加上大量攝取高鈉加工火鍋料，這些特性都可能對身體造成負擔。

衛生局呼籲民眾應掌握健康進補策略，在油脂與湯底方面，建議減少麻油用量並搭配橄欖油或苦茶油，既能保留香氣又能降低飽和脂肪；由於湯底濃縮了精華，也同時濃縮了鈉和脂肪，民眾應只取食肉類和蔬菜，少量飲用湯汁，並務必撈除湯面上層浮油；在肉類選擇上，優先選擇如去皮雞肉、油脂較少的羊腿肉等低脂部位，或烹煮前先去皮。

民眾可選擇綠色蔬菜及菇類的豐富菜盤，並搭配去皮雞腿肉等低脂蛋白質。（屏東縣政府提供）

民眾可選擇綠色蔬菜及菇類的豐富菜盤，並搭配去皮雞腿肉等低脂蛋白質。（屏東縣政府提供）

屏縣社區營養推廣中心營養師建議，可以大白菜、高麗菜、菇類等高纖維低熱量配料，取代高熱量、高鈉且營養價值低的加工火鍋料；主食方面，建議用玉米、芋頭等未精製的澱粉類食物，取代高升糖指數的麵線或冬粉，並控制攝取份量。

屏東縣府衛生局長張秀君提醒民眾，健康策略應用於冬至進補中，享受暖心美食的同時，也不會為身體帶來負擔，更多營養訊息可上屏東縣政府衛生局官網查詢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中