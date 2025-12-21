冬至進補健康吃鍋 營養師建議用玉米、芋頭取代麵線、冬粉

屏縣衛生局建議，可選擇油脂少不濃厚湯底，以蔬菜蛋白質為主，煮成一鍋健康進補火鍋。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今（21）日是冬至，冬至被視為進補黃金期，屏東縣政府衛生局建議民眾調整烹調方式與慎選食材，減少攝取油脂與湯底熱量，並優先選擇瘦肉與高纖蔬菜，在主食方面，可用玉米、芋頭等未精製的澱粉類食物，取代麵線或冬粉，並控制攝取份量。

屏東縣府衛生局表示，民眾在進補時，常誤將濃縮大量鈉和脂肪的湯頭視為精華，認為麻油、米酒放越多越補氣，並選擇高升糖指數且容易吸附油脂與鈉的麵線、冬粉當主食，加上大量攝取高鈉加工火鍋料，這些特性都可能對身體造成負擔。

衛生局呼籲民眾應掌握健康進補策略，在油脂與湯底方面，建議減少麻油用量並搭配橄欖油或苦茶油，既能保留香氣又能降低飽和脂肪；由於湯底濃縮了精華，也同時濃縮了鈉和脂肪，民眾應只取食肉類和蔬菜，少量飲用湯汁，並務必撈除湯面上層浮油；在肉類選擇上，優先選擇如去皮雞肉、油脂較少的羊腿肉等低脂部位，或烹煮前先去皮。

民眾可選擇綠色蔬菜及菇類的豐富菜盤，並搭配去皮雞腿肉等低脂蛋白質。（屏東縣政府提供）

屏縣社區營養推廣中心營養師建議，可以大白菜、高麗菜、菇類等高纖維低熱量配料，取代高熱量、高鈉且營養價值低的加工火鍋料；主食方面，建議用玉米、芋頭等未精製的澱粉類食物，取代高升糖指數的麵線或冬粉，並控制攝取份量。

屏東縣府衛生局長張秀君提醒民眾，健康策略應用於冬至進補中，享受暖心美食的同時，也不會為身體帶來負擔，更多營養訊息可上屏東縣政府衛生局官網查詢。

