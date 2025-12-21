自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》「三九貼」調養 中醫師點名這類患者重建身體耐受度

2025/12/21 16:22

健康網》「三九貼」調養 中醫師點名這類患者重建身體耐受度

冬至以後，過敏性鼻炎、氣喘、異位性皮膚炎、慢性蕁麻疹、腸胃功能低下、反覆腹瀉、中高齡族群出現夜尿、畏寒、疲勞等問題的患者，可透過「三九貼」重建身體耐受度。（資料照）

健康網》「三九貼」調養 中醫師點名這類患者重建身體耐受度

冬至以後，過敏性鼻炎、氣喘、異位性皮膚炎、慢性蕁麻疹、腸胃功能低下、反覆腹瀉、中高齡族群出現夜尿、畏寒、疲勞等問題的患者，可透過「三九貼」重建身體耐受度。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕冬至後進入「三九天」，中醫常以三九貼、艾灸作為深層免疫調理方式。初鳴堂中醫診所中醫師周大翔表示，若此階段調養失當，常為來年春季過敏、反覆感染、疲勞與自律神經失衡埋下伏筆，如過敏性鼻炎、過敏性皮膚炎、季節轉換期睡眠障礙等。

周大翔表示，從現代醫學角度來看，冬至前後正值日照減少、褪黑激素分泌上升、交感—副交感神經重新調節的時期，同時免疫系統也會因寒冷與作息變化而出現暫時性調節壓力，許多天氣轉換後出現的疾病，都可以透過中醫養生概念的「冬至調養」來強化免疫系統及自律神經系統的穩定性，避免季節轉換期的失衡疾病在春天來臨後頻頻發作。

周大翔解釋，冬至延伸出的醫療應用「三九貼」與艾灸，具有免疫調節角色。冬至後進入「三九天」，中醫常以三九貼、艾灸作為深層免疫調理方式，臨床常用於過敏性鼻炎、氣喘、異位性皮膚炎、慢性蕁麻疹、腸胃功能低下、反覆腹瀉、中高齡族群夜尿、畏寒、疲勞等患者，可視為透過皮膚—神經—免疫軸線，重建身體對寒冷與病原的耐受度。

周大翔說，利用三九天的灸貼療法，又稱為「三九貼」，敷貼於背部俞穴，可強化臟腑氣機循環，進而提升免疫力，中老年人因陽氣升發不足導致的倦怠，以及夜尿、漏尿等問題，皆可透過灸貼於俞穴獲得改善。此時若能適度介入飲食、睡眠與壓力管理，等同於為免疫系統建立「低耗能、高穩定」的運作基礎。因此，冬至養生的真正目的不是「補最多」的節氣，而是為來年免疫穩定度與代謝效率打底的黃金轉換期。

