健康網》眼皮跳了1個月天天難入眠 疑3種感染作祟

〔健康頻道／綜合報導〕眼皮跳總是讓人心神不寧，烏日聯和中醫診所副院長林俊言說，又稱眼瞼抽搐（eyelid twitching），是指眼瞼肌肉重複性、不自主地出現痙攣。臨床上有位病人長達一個月眼皮跳，很有可能是重金屬、除草劑、病毒感染所致。

林俊言在臉書上指出，眼皮跳大部分原因不明。在極少數情況下，眼皮跳可能是大腦或神經失調的早期症狀。注射肉毒桿菌素、使用肌肉鬆弛劑、抗焦慮劑等也可能誘發症狀。。

林俊言說，持續一個月的眼皮跳，而病人還有長期的睡眠困擾，每天要在床上躺超過一個小時才可以睡著。讓醫師懷疑他的身體有受到重金屬的干擾。於是幫他處方乳香、沒藥、柴胡、鬱金等中藥，每天共10.5g，開7天。

後來，病人回診眼皮跳情況明顯下降，且每次跳起來，一吃中藥就很快停下來，最令他開心的是，長年困擾他的失眠狀況也改善了，不僅沒有入睡困難還可以一夜到天明。

病人對於自己的改變很開心，不過，林俊言認為，還是要找出病人潛在且持續存在的重金屬暴露因素，但仍未找到原因，因此初判可能是偶發事件，也就是身體素質比較下降，神經毒性才會比較明顯。

