自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》眼皮跳了1個月天天難入眠 疑3種感染作祟

2025/12/21 15:21

眼皮跳令人很不舒服，烏日聯和中醫診所副院長林俊言說，很有可能是重金屬、除草劑、病毒感染所引起；圖為情境照。（圖取自freepik）

眼皮跳令人很不舒服，烏日聯和中醫診所副院長林俊言說，很有可能是重金屬、除草劑、病毒感染所引起；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕眼皮跳總是讓人心神不寧，烏日聯和中醫診所副院長林俊言說，又稱眼瞼抽搐（eyelid twitching），是指眼瞼肌肉重複性、不自主地出現痙攣。臨床上有位病人長達一個月眼皮跳，很有可能是重金屬、除草劑、病毒感染所致。

林俊言在臉書上指出，眼皮跳大部分原因不明。在極少數情況下，眼皮跳可能是大腦或神經失調的早期症狀。注射肉毒桿菌素、使用肌肉鬆弛劑、抗焦慮劑等也可能誘發症狀。。

林俊言說，持續一個月的眼皮跳，而病人還有長期的睡眠困擾，每天要在床上躺超過一個小時才可以睡著。讓醫師懷疑他的身體有受到重金屬的干擾。於是幫他處方乳香、沒藥、柴胡、鬱金等中藥，每天共10.5g，開7天。

後來，病人回診眼皮跳情況明顯下降，且每次跳起來，一吃中藥就很快停下來，最令他開心的是，長年困擾他的失眠狀況也改善了，不僅沒有入睡困難還可以一夜到天明。

病人對於自己的改變很開心，不過，林俊言認為，還是要找出病人潛在且持續存在的重金屬暴露因素，但仍未找到原因，因此初判可能是偶發事件，也就是身體素質比較下降，神經毒性才會比較明顯。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中