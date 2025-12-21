陳志鴻談健康台灣深耕計畫 「5年投入489億預算」全面強化韌性

總統府健康臺灣推動委員會副召集人陳志鴻（左）表示，強化醫療韌性是健康台灣的重要基石。右為公醫協會理事長、台北榮總院長陳威明。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕總統府健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻今（21）日指出，面對風險日益複雜的大環境，唯有全面強化醫療韌性，才能真正守護全民健康，這也是「健康台灣」國政願景中最關鍵的基礎工程。他強調，醫療體系必須隨時具備應戰能力，才能在各種衝擊下維持運作不中斷。

為喚起各界對醫療韌性的重視，中華民國公立醫院協會與台北榮民總醫院今日於台北榮總共同舉辦「醫療韌性守護健康台灣」研討會，邀請陳志鴻以「健康台灣，韌性台灣」為題發表專題演講。

陳志鴻指出，醫療機構當前面臨的風險型態愈來愈多元，從天災、疫情到資安與人力問題，危害程度也日趨嚴峻。他示警，若缺乏事前整備與系統性因應，一旦風險爆發，恐對醫療服務與民眾生命安全造成重大衝擊。

賴清德總統已提前布局，大力推動「健康台灣深耕計畫」，在5年內投入489億元預算，作為對醫療體系的長期投資。陳志鴻表示，相關經費將用於整備醫療量能、厚植人力資本、優化醫療環境與降低各類風險危害，進而建構具韌性的醫療防護網，確保任何人、任何地區都能被醫療體系接住。

陳志鴻進一步提出「醫療韌性四大步驟」，包括風險防範、風險發生與警戒啟動、風險衝擊與應變管理，以及災後復原與經驗學習。他說，落實災前準備是阻斷風險路徑的關鍵；啟動預警系統可避免衝擊擴大；風險來臨時，須迅速啟動區域聯防，確保核心醫療服務不中斷；而災後復原階段，除重建體系，更要重視心理健康照護，並將危機經驗轉化為制度化學習。

他強調，醫療機構是面對風險的第一道，也是最後一道防線，建構韌性醫療、守護健康台灣，醫界責無旁貸。

