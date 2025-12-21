自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 外傷

北捷隨機傷人案！日本記者自責無法止血 急診醫：壓下去就對了

2025/12/21 14:45

日本知名記者木下黃太剛好在誠品南西店，他衝出店外後發現兩名遭砍倒傷者，立刻上前徒手按壓傷口止血。（取自木下黃太X）

日本知名記者木下黃太剛好在誠品南西店，他衝出店外後發現兩名遭砍倒傷者，立刻上前徒手按壓傷口止血。（取自木下黃太X）

〔記者林志怡／台北報導〕台北捷運於19日晚間發生隨機傷人事件，通緝犯張文更在捷運中山站砍倒數人，日本記者木下黃太恰好在現場，立刻上前徒手按壓傷口止血，但也自責沒能做更多協助傷者的事情。不過，急診醫師表示，面對軀幹、脖頸出血，「直接加壓止血」是最重要、最有效、最重要的止血方式，緊急情況下，不需要任何工具，直接用手對著傷口壓下去就對了。

木下黃太在X上發布影片指出，事發當下他在誠品南西店1樓，逃出室內後，在室外發現2名遭砍倒的男子，他當時徒手上前替傷者按壓傷口，儘管雙手被鮮血染紅，仍無法阻止出血，傷者在醫護人員到場前，意識就已經逐漸減弱，且木下描述時，語氣相當自責。

此外，事後更爆出其中一名受害者為HIV感染者，木下黃太在協助止血過程中，手部傷口結痂更出現脫落情況，傷口直接接觸患者血液，外界也擔憂是否有感染風險，木下黃太也於後續發聲表示，已經拿到愛滋病的預防藥品，他個人並不太擔心。

北醫大學急診學科審定教授、大型活動緊急救護協會創會理事長高偉峰說，面對外傷性出血，最怕的就是「出血性休克」致命，假設是刀具造成的刺傷，如果能及時抓住刀具、避免拔出，反而還有止血效果，甚至真正刺到心臟的情況下，如果刀具沒有拔出，還是能有很大的存活機會。

然而，若遇上刀具已經拔除，或是由揮砍等方式造成軀幹、脖頸大量出血，高偉峰強調，「目前最重要、最有效、最重要的止血方式，就是直接加壓止血法」，換言之，最緊急的情況下，不需要任何工具，直接用手往出血位置壓住傷口就對了，尤其軀幹、脖頸的傷口，第一時間都是採用此一方法止血。

至於近期有些專家建議民眾可以隨身準備「止血帶」一類的工具，高偉峰說，止血帶主要用於四肢出血，比如手部、腿部動脈受損等，可以將止血帶綁在近心端，透過阻斷血流的方式止血，平時也可用衣服、圍巾等長條狀的材料替代，但不適用於軀幹、頸部的傷口。

「加壓就是也沒有什麼技巧，對著傷口按下去就對了！」高偉峰說，直接加壓是應對出血性外傷最有效的方法，但也提醒民眾，替他人採取急救措施前，一定要先確定自己的安全，就像不會游泳的人絕對不該跳進水裡救人一樣，直接加壓止血法有可能會接觸到傷者血液，因此有餘裕的情況下，也可以透過圍巾、衣服等加壓，減少接觸血液的機會。

