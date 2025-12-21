自由電子報
健康 > 杏林動態

助酒癮少年從音樂找自己 輔導員鍥而不捨獲表揚

2025/12/21 12:59

苗栗縣輔導員徐婕妤（右）帶領青少年參與白沙屯活動，將生活場景轉化為低壓力的輔導契機。（教育部提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部青年署透過「青少年生涯探索號計畫」，為15至18歲未升學、未就業的青少年找到人生方向，每年可協助逾2000名青少年進行生涯探索、技能培養與未來規劃。其中苗栗縣輔導員徐婕妤面對抗拒輔導工作的酒癮少年，透過真誠的陪伴與用心的溝通，成功引領少年在音樂中找到自己，甚至願意參與活動、返校學習，於日前獲「114年強化社會安全網績優人員獎」，肯定其卓越貢獻。

徐婕妤回憶，有名個案青少年阿歌（化名）因家庭困頓及自身因素，混跡於街頭，深陷酒癮，甚至被貼上負面標籤，起初阿歌對輔導工作抱持抗拒態度，經常爽約，讓她感到挫折，但她沒有放棄，持續與他建立連結，並重申計畫的支持與陪伴的決心。

在徐婕妤不放棄的決心之下，阿歌漸漸敞開心扉，願意參與活動。她提到，過程中發現阿歌對音樂的熱愛，便為他安排參與音樂相關活動的機會，鼓勵他展現自我。在一次次的練習與支持下，阿歌逐漸建立自信，並勇敢地在舞台上展現歌喉，他自己也感受到「在青探號的日子裡，心裡很自由，不用擔心家裡的事，不用煩惱其他事情，只要好好學、好好展現就好」。

徐婕妤認為，參與青探號計畫的活動中，阿歌不只找到自信，也從中明白，自己未來不必困在酒瓶堆中，只要努力學習，人生就有其他可能。在陪伴期間，不只讓阿歌重拾對生命的希望，也成功重返校園學習。而他的故事證明，透過專業的陪伴與支持，迷途的青少年也能找回生命的旋律。

徐婕妤指出，被個案信任是非常重要的，因此她將輔導工作融入苗栗縣地方文化與生活場域，陪伴青少年參與白沙屯媽祖進香、（火旁）龍等傳統活動，讓輔導自然成為生活的一部分，進而減少抗拒與壓力；另也透過多元體驗為引導，將藝術創作、海洋環境與生命教育等課程融合，陪伴青少年在探索的過程中看見自己的方向。

同時，亦從細膩的藝術創作，到深刻的生命關懷，以跨領域的方式帶領青少年看見世界，也看見自己，在不知不覺間慢慢找到未來的可能性；更結合在地資源與返鄉青年，設計職涯證照課程，從探索、實作到考照，讓青少年實際體驗到未來不是遙不可及的夢想，而是可以一步步實現的目標。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

