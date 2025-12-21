自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》空氣品質警戒 國健署：外出時切記戴口罩

2025/12/21 11:43

環境部提醒，今日與24日分別有二波東北風挾帶境外污染物移入，空氣品質多為橘色提醒等級，民眾外出時切記戴上口罩，守護健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

環境部提醒，今日與24日分別有二波東北風挾帶境外污染物移入，空氣品質多為橘色提醒等級，民眾外出時切記戴上口罩，守護健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕東北季風增強，天氣轉涼；環境部提醒，今日與24日分別有二波東北風挾帶境外污染物移入，由於南部地區位於下風處，即日起至25日空氣品質多為橘色提醒等級，民眾外出要多留意。國民健康署指提出3法自我防護，有助抵禦壞空氣以守護健康。

環境部大氣司大氣監測預報科長游智淵表示，昨日中國上海至山東一帶PM2.5小時濃度約一百至一百五十微克／立方公尺，污染物持續累積，今受到東北季風增強，境外污染物隨東北季風南下，可能影響台灣空品，預估清晨至上午北部地區PM2.5小時濃度可能達四十至五十微克／立方公尺，午後境外污染物隨東北風持續往南移動，全台空氣品質多為橘色提醒等級。

國健署曾在臉書專頁發文表示，進入秋冬後因東北季風等影響，導致氣品質較差，必要外出時應配戴口罩，強化自我保護，並提出以下3招自我防護，有助抵禦壞空氣顧健康：

●減少室外活動：減少室外活動，尤其是氣喘及呼吸道疾病患者應避免。另，適當關閉門窗，可降低空污對室內的影響；關窗時，注意應留約5公分空隙，讓室內外空氣對流。

●提升自我保護力：由室外進入室內後，應加強個人衛生防護，如洗手等。此外，也應注意飲食均衡、規律運動，有助增強免疫力；外出時則切記配戴口罩。

●隨時查詢空氣品質：使用「樂活氣象APP-健康氣象服務」，隨時掌握天氣狀況及空品數據，以避免空品不良時外出，或是能在出門之前做好防護再外出。

同時，國健署也在網站衛教資料建議民眾，最好減少在戶外活動時間，如果平日有運動習慣的民眾，不妨先改變運動型態，或是避開交通高峰時段及路段，尤其是老人及兒童，或慢性呼吸道疾病患者。

相關新聞請見

南台空氣品質 週五前橘色提醒等級

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中