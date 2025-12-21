健康網》空氣品質警戒 國健署：外出時切記戴口罩

環境部提醒，今日與24日分別有二波東北風挾帶境外污染物移入，空氣品質多為橘色提醒等級，民眾外出時切記戴上口罩，守護健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕東北季風增強，天氣轉涼；環境部提醒，今日與24日分別有二波東北風挾帶境外污染物移入，由於南部地區位於下風處，即日起至25日空氣品質多為橘色提醒等級，民眾外出要多留意。國民健康署指提出3法自我防護，有助抵禦壞空氣以守護健康。

環境部大氣司大氣監測預報科長游智淵表示，昨日中國上海至山東一帶PM2.5小時濃度約一百至一百五十微克／立方公尺，污染物持續累積，今受到東北季風增強，境外污染物隨東北季風南下，可能影響台灣空品，預估清晨至上午北部地區PM2.5小時濃度可能達四十至五十微克／立方公尺，午後境外污染物隨東北風持續往南移動，全台空氣品質多為橘色提醒等級。

請繼續往下閱讀...

國健署曾在臉書專頁發文表示，進入秋冬後因東北季風等影響，導致氣品質較差，必要外出時應配戴口罩，強化自我保護，並提出以下3招自我防護，有助抵禦壞空氣顧健康：

●減少室外活動：減少室外活動，尤其是氣喘及呼吸道疾病患者應避免。另，適當關閉門窗，可降低空污對室內的影響；關窗時，注意應留約5公分空隙，讓室內外空氣對流。

●提升自我保護力：由室外進入室內後，應加強個人衛生防護，如洗手等。此外，也應注意飲食均衡、規律運動，有助增強免疫力；外出時則切記配戴口罩。

●隨時查詢空氣品質：使用「樂活氣象APP-健康氣象服務」，隨時掌握天氣狀況及空品數據，以避免空品不良時外出，或是能在出門之前做好防護再外出。

同時，國健署也在網站衛教資料建議民眾，最好減少在戶外活動時間，如果平日有運動習慣的民眾，不妨先改變運動型態，或是避開交通高峰時段及路段，尤其是老人及兒童，或慢性呼吸道疾病患者。

相關新聞請見

南台空氣品質 週五前橘色提醒等級

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法