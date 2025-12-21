乾眼症新希望！科學家培育「人造淚腺」 揭開細胞自噬關鍵機制

英國科學家利用幹細胞培育出「人類淚腺類器官」，發現修復細胞的自噬作用有望改善乾眼症。圖為示意圖。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕乾眼症不僅是惱人的小毛病，嚴重時更可能損傷眼角膜甚至威脅視力。一項最新發表於《幹細胞報告》（Stem Cell Reports）的研究指出，英國科學家利用幹細胞培育出「人類淚腺類器官」（tear gland organoids），首度證實細胞內部的「大掃除」機制，也就是所謂的自噬作用（autophagy），正是維持淚腺健康運作的關鍵，這項發現為乾眼症治療帶來新曙光。

據《SciTechDaily》報導，全球約有5%至15%的人深受乾眼症（DED）之苦，症狀包括紅眼、刺痛、灼熱感與眼睛疲勞。這通常源於淚腺無法分泌足夠淚液或淚液品質不佳，可能與老化、自體免疫疾病或環境因素有關。若未妥善治療，長期眼表損傷將導致視力受損。

英國伯明罕大學的研究團隊由薩卡爾（Sovan Sarkar）博士領導，他們利用人類胚胎幹細胞，成功在實驗室中培育出與人體結構高度相似的3D「淚腺類器官」。這些迷你淚腺具備完整細胞類型，能像真實淚腺一樣分泌具有潤滑與抗菌功能的淚液蛋白。

研究發現，當科學家利用基因技術關閉這些類器官中的「細胞自噬」功能時，結果令人震驚，不但淚腺內的細胞平衡被破壞，淚液蛋白產量也驟降，且細胞死亡率大幅上升。薩卡爾解釋，自噬作用就像細胞內部的清潔隊，負責清除受損蛋白質與老廢物質，一旦這個機制失靈，淚腺組織就無法正常發育與運作。

NMN與褪黑激素 有望修復受損淚腺

值得注意的是，研究團隊進一步測試發現，若對缺乏自噬功能的淚腺類器官施以「煙醯胺單核苷酸」（NMN）或「褪黑激素」（Melatonin）治療，竟能有效減少細胞死亡，並恢復淚液蛋白的分泌。

這項發現暗示，透過藥物重啟或強化淚腺細胞的自噬作用，可能是未來治療乾眼症的新途徑。薩卡爾強調，這項利用幹細胞建立的模型，提供了一個實用平台來研究淚腺運作機制，有助於開發預防或治療乾眼症的新方法。不過，目前研究仍處於實驗室階段，應用於人體臨床仍需進一步驗證。

