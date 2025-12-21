自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

乾眼症新希望！科學家培育「人造淚腺」 揭開細胞自噬關鍵機制

2025/12/21 11:24

英國科學家利用幹細胞培育出「人類淚腺類器官」，發現修復細胞的自噬作用有望改善乾眼症。圖為示意圖。（法新社）

英國科學家利用幹細胞培育出「人類淚腺類器官」，發現修復細胞的自噬作用有望改善乾眼症。圖為示意圖。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕乾眼症不僅是惱人的小毛病，嚴重時更可能損傷眼角膜甚至威脅視力。一項最新發表於《幹細胞報告》（Stem Cell Reports）的研究指出，英國科學家利用幹細胞培育出「人類淚腺類器官」（tear gland organoids），首度證實細胞內部的「大掃除」機制，也就是所謂的自噬作用（autophagy），正是維持淚腺健康運作的關鍵，這項發現為乾眼症治療帶來新曙光。

據《SciTechDaily》報導，全球約有5%至15%的人深受乾眼症（DED）之苦，症狀包括紅眼、刺痛、灼熱感與眼睛疲勞。這通常源於淚腺無法分泌足夠淚液或淚液品質不佳，可能與老化、自體免疫疾病或環境因素有關。若未妥善治療，長期眼表損傷將導致視力受損。

英國伯明罕大學的研究團隊由薩卡爾（Sovan Sarkar）博士領導，他們利用人類胚胎幹細胞，成功在實驗室中培育出與人體結構高度相似的3D「淚腺類器官」。這些迷你淚腺具備完整細胞類型，能像真實淚腺一樣分泌具有潤滑與抗菌功能的淚液蛋白。

研究發現，當科學家利用基因技術關閉這些類器官中的「細胞自噬」功能時，結果令人震驚，不但淚腺內的細胞平衡被破壞，淚液蛋白產量也驟降，且細胞死亡率大幅上升。薩卡爾解釋，自噬作用就像細胞內部的清潔隊，負責清除受損蛋白質與老廢物質，一旦這個機制失靈，淚腺組織就無法正常發育與運作。

NMN與褪黑激素 有望修復受損淚腺

值得注意的是，研究團隊進一步測試發現，若對缺乏自噬功能的淚腺類器官施以「煙醯胺單核苷酸」（NMN）或「褪黑激素」（Melatonin）治療，竟能有效減少細胞死亡，並恢復淚液蛋白的分泌。

這項發現暗示，透過藥物重啟或強化淚腺細胞的自噬作用，可能是未來治療乾眼症的新途徑。薩卡爾強調，這項利用幹細胞建立的模型，提供了一個實用平台來研究淚腺運作機制，有助於開發預防或治療乾眼症的新方法。不過，目前研究仍處於實驗室階段，應用於人體臨床仍需進一步驗證。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中