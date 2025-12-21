健康網》吃對食物抗壓力 專家：這些食物有助感覺更平靜

研究發現，維生素C能降低在壓力下的皮質醇反應。柳橙、奇異果與各類莓果都是豐富來源；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活壓力大，尤其最近靠近年終，可能有許多待辦事項，滿滿的行程表，讓人覺得喘不過氣。然而，壓力並非只能默默承受，你吃進去的食物，真的能帶來改變。

《Daily Mail》報導，飲食決定了身體對壓力的反應方式，影響血糖控制、發炎、睡眠品質和食慾，所有這些都會影響生活忙碌時感受到的韌性，或疲憊程度。研究表明，疲憊、壓力大的人更容易錯過正餐，選擇含糖或高度加工的食品，並在當天晚餐暴飲暴食，這些行為模式，不只讓壓力加劇，還會造成體重增加。

營養師艾瑪・德比夏（Dr Emma Derbyshire）指出，透過規律進食、優先攝取蛋白質與膳食纖維，並選擇有助於維持穩定能量的食物，就有可能減緩身體的壓力反應，而不是讓壓力被放大。以下是專家的建議：

●一天中最重要的一餐，燕麥或雞蛋

以均衡的早餐展開一天，似乎有助於維持較健康的皮質醇節律。研究指出，不吃早餐可能會提高體內壓力荷爾蒙皮質醇的濃度，而含有蛋白質的食物，有助於抑制過度的壓力反應。

雞蛋能提供高品質蛋白質與必需胺基酸；燕麥則富含緩慢釋放的碳水化合物，有助於穩定血糖，兩者對於調節皮質醇都相當重要。

油性魚類如鮭魚、沙丁魚等含有的Omega-3脂肪酸，已被證實能降低壓力與發炎指標；圖為情境照。（圖取自freepik）

●油性魚類，每週至少1次

油性魚類如鮭魚、沙丁魚和鯖魚中含有的Omega-3脂肪酸，已被證實能降低壓力與發炎指標。俄亥俄州立大學研究人員發表在《Brain, Behavior, and Immunity》的研究顯示，補充Omega-3能在心理壓力期間，降低皮質醇及發炎反應。

●柳橙、莓果與黑巧克力

維生素C對腎上腺健康扮演直接角色。攝取較多維生素C的人，在經歷急性壓力後，皮質醇能更快恢復穩定。

研究發現，維生素C能降低在壓力任務中的皮質醇反應。奇異果、柳橙與各類莓果都是豐富來源。莓果同時也是類黃酮的良好來源，而類黃酮以其抗氧化特性聞名。

●深綠色葉菜

菠菜、羽衣甘藍等含有鎂與葉酸，這些營養素與神經系統調節息息相關。研究顯示，鎂不足可能會導致壓力反應增強，而葉酸則有助於神經傳導物質的生成，進而影響情緒調節。

德比夏表示，雖然某些食物有助於平衡皮質醇水平，但也有些食物會促使皮質醇飆升，特別是那些會快速影響血糖或刺激神經系統的食物，包括：糕點、白麵包和義大利麵等。除了飲食之外，壓力荷爾蒙的主要來源還包括睡眠不足、長期心理壓力、過量咖啡因、血糖波動，以及缺乏日光照射，尤其是在冬季。因此，早晨不妨曬自然光，有助於將皮質醇調整到一天中的穩定狀態。

