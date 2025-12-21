自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃對食物抗壓力 專家：這些食物有助感覺更平靜

2025/12/21 17:48

研究發現，維生素C能降低在壓力下的皮質醇反應。柳橙、奇異果與各類莓果都是豐富來源；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究發現，維生素C能降低在壓力下的皮質醇反應。柳橙、奇異果與各類莓果都是豐富來源；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活壓力大，尤其最近靠近年終，可能有許多待辦事項，滿滿的行程表，讓人覺得喘不過氣。然而，壓力並非只能默默承受，你吃進去的食物，真的能帶來改變。

Daily Mail》報導，飲食決定了身體對壓力的反應方式，影響血糖控制、發炎、睡眠品質和食慾，所有這些都會影響生活忙碌時感受到的韌性，或疲憊程度。研究表明，疲憊、壓力大的人更容易錯過正餐，選擇含糖或高度加工的食品，並在當天晚餐暴飲暴食，這些行為模式，不只讓壓力加劇，還會造成體重增加。

營養師艾瑪・德比夏（Dr Emma Derbyshire）指出，透過規律進食、優先攝取蛋白質與膳食纖維，並選擇有助於維持穩定能量的食物，就有可能減緩身體的壓力反應，而不是讓壓力被放大。以下是專家的建議：

●一天中最重要的一餐，燕麥或雞蛋

以均衡的早餐展開一天，似乎有助於維持較健康的皮質醇節律。研究指出，不吃早餐可能會提高體內壓力荷爾蒙皮質醇的濃度，而含有蛋白質的食物，有助於抑制過度的壓力反應。

雞蛋能提供高品質蛋白質與必需胺基酸；燕麥則富含緩慢釋放的碳水化合物，有助於穩定血糖，兩者對於調節皮質醇都相當重要。

油性魚類如鮭魚、沙丁魚等含有的Omega-3脂肪酸，已被證實能降低壓力與發炎指標；圖為情境照。（圖取自freepik）

油性魚類如鮭魚、沙丁魚等含有的Omega-3脂肪酸，已被證實能降低壓力與發炎指標；圖為情境照。（圖取自freepik）

●油性魚類，每週至少1次

油性魚類如鮭魚、沙丁魚和鯖魚中含有的Omega-3脂肪酸，已被證實能降低壓力與發炎指標。俄亥俄州立大學研究人員發表在《Brain, Behavior, and Immunity》的研究顯示，補充Omega-3能在心理壓力期間，降低皮質醇及發炎反應。

●柳橙、莓果與黑巧克力

維生素C對腎上腺健康扮演直接角色。攝取較多維生素C的人，在經歷急性壓力後，皮質醇能更快恢復穩定。

研究發現，維生素C能降低在壓力任務中的皮質醇反應。奇異果、柳橙與各類莓果都是豐富來源。莓果同時也是類黃酮的良好來源，而類黃酮以其抗氧化特性聞名。

●深綠色葉菜

菠菜、羽衣甘藍等含有鎂與葉酸，這些營養素與神經系統調節息息相關。研究顯示，鎂不足可能會導致壓力反應增強，而葉酸則有助於神經傳導物質的生成，進而影響情緒調節。

德比夏表示，雖然某些食物有助於平衡皮質醇水平，但也有些食物會促使皮質醇飆升，特別是那些會快速影響血糖或刺激神經系統的食物，包括：糕點、白麵包和義大利麵等。除了飲食之外，壓力荷爾蒙的主要來源還包括睡眠不足、長期心理壓力、過量咖啡因、血糖波動，以及缺乏日光照射，尤其是在冬季。因此，早晨不妨曬自然光，有助於將皮質醇調整到一天中的穩定狀態。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中