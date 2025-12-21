自由電子報
健康 > 杏林動態

聖誕踩街結合健康宣導 秀傳醫療另類衛教

2025/12/21 10:29

聖誕踩街結合健康宣導 秀傳醫療另類衛教

秀傳醫療體系「健康麋鹿行、聖誕踩街」活動，結合踩街、音樂表演和健康宣導，吸引大批民眾攜家帶眷共襄盛舉。
（秀傳醫療提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕聖誕節前夕，秀傳醫療體系南部院區攜手舉辦「健康麋鹿行、聖誕踩街」活動，結合踩街、音樂表演和健康宣導，吸引大批民眾攜家帶眷共襄盛舉，路竹街頭洋溢著溫馨歡樂氣氛。

踩街活動昨（20）日傍晚熱鬧登場，由路竹區一甲國小國樂團表演揭開序幕，現場安排老拓樂團熱情開唱，活動同時結合歲末健康檢測和健康宣導，讓民眾在歡度佳節之餘，也能關心自身健康，落實預防保健概念，秀傳表示，這是第3年在路竹區舉辦的聖誕活動，透過輕鬆有趣的踩街形式，讓醫療團隊與居民近距離互動，也傳遞歲末關懷與祝福。

秀傳醫療體系南部院區攜手舉辦「健康麋鹿行、聖誕踩街」活動，熱鬧滾滾。（秀傳醫療提供）

秀傳醫療體系南部院區攜手舉辦「健康麋鹿行、聖誕踩街」活動，熱鬧滾滾。（秀傳醫療提供）

秀傳醫療體系南部院區總院長暨台南市立醫院院長蔡良敏表示，秀傳深耕南部地區，設有台南市立醫院、高雄市立岡山醫院及高雄秀傳紀念醫院三大院區，各自發展特色醫療並相互支援合作，透過資源整合及專業分工，建構跨院區照護網絡，提供民眾從預防保健、急重症到專科治療的全方位醫療服務，讓在地居民就近獲得完善且連續的醫療照護。

高秀醫院院長傅尹志表示，該院持續強化先進醫療設備，引進銳視刀等精準放射治療系統，提供多種更安全、穩定的治療選擇，預計明年啟用ZAP-X陀螺儀放射手術系統，進一步提升治療精準度與效率，讓民眾在地即可獲得高品質照護，降低就醫奔波負擔。

岡山醫院院長于慶龍則指出，醫療不只是技術的展現，更需要人文關懷與團隊合作，岡醫長期以「專業醫療、社區共榮」為核心精神，持續提升醫療品質與設備，同時深耕社區健康促進。

