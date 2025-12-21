限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
冬至這一天》吃湯圓、吃鍋進補 中醫師分享冬季保健撇步
〔記者張軒哲／台中報導〕今日冬至！氣溫逐漸下降，大家也開始吃鍋進補，為了傳遞正確的冬季養生知識，針對冬至吃湯圓的習俗，童綜合醫院中醫科醫師林若瑜表示，冬天因為天氣寒冷，所以會吃溫熱的食物暖身，以中醫的角度來看，糯米製成的湯圓性溫，適量有助健脾胃、暖中補氣，通常體質屬於手腳冰冷、易畏寒、胃口差但喜暖食者適合吃湯圓；但脾胃虛弱者易脹氣需適量食用，糖尿病患者除適量外則還應選無糖或低糖作為湯底。
另外以中醫的角度來說，冬季養生以養腎為主、早睡晚起（冬夜長因此睡眠宜充足，有助養腎與增強免疫力）、避寒保暖、適當進補、情緒收斂、溫和運動。冬季飲食以溫補為主，避免生冷食物傷脾胃陽氣，養腎補腎以黑色食物入腎（黑豆、黑木耳、黑芝麻等）、羊肉、牛肉、核桃與枸杞等，推薦的暖身湯品為生薑紅棗茶（暖胃、改善手腳冰冷）、羊肉薑母湯（溫補陽氣）。
請繼續往下閱讀...
林若瑜表示，患有高血壓、心血管疾病者則應該避免過油與過鹹的藥膳，易口乾舌燥、上火體質、感冒、發炎或發燒者都應避免溫補，孕婦食用藥膳也需經過中醫師的指導。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應