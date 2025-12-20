自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》半馬跑完右胸痛 無法施力 醫：一般發生在脛骨

2025/12/20 23:57

台北馬明天登場，鐵人醫師李鴻斌提醒「疲勞性骨折」一定要停跑，血腫會更嚴重。圖為去年盛況。（台北市政府提供）

台北馬明天登場，鐵人醫師李鴻斌提醒「疲勞性骨折」一定要停跑，血腫會更嚴重。圖為去年盛況。（台北市政府提供）

〔健康頻道／綜合報導〕長跑族不得不小心，鐵人醫師李鴻斌曾分享一個病例，跑了半程馬拉松竟發生右前胸痛，且不好施力，咳嗽也會痛，在李鴻斌抽絲剝繭下，逐一找病因，當超音波探頭放上去，在他胸腔橫向及縱向兩個切面，出現水腫或血腫，且有發炎狀況。

李鴻斌在臉書上分享，他說，上一次聽到「疲勞性骨折」，是2011年職棒大師兄林智勝，再往前推是2006年蝴蝶球大師、拿過兩屆世界大賽美國職棒提姆．韋克菲爾德Timothy Stephen Wakefield罹患疲勞性骨折。

疲勞性骨折（又稱應力性骨折）是因骨骼長期、重複承受過度壓力，導致出現細微裂痕或斷裂，常見於運動員或需久站者，最常發生在小腿脛骨、足部蹠骨，症狀是活動後疼痛加劇、休息後緩解，確診需藉由MRI或骨掃描，治療關鍵是休息並循序漸進恢復。

李鴻斌指出，這位病友有3年長跑史，一個月跑步量有600-700公里，病患在參加完半程馬拉松出現症狀。他指出，當時心中對患者病因臆測排序：
1.胸大肌或關聯肌群拉傷, 筋膜炎等，機率>90%
2.肋間神經痛，機率<5%
3.早期帶狀泡疹，機率<5%
3.肋骨骨折，機率<1%
4.氣胸，機率<1%
5.主動脈剝離，機率<0.1%

經過李鴻斌逐一檢查，發現跑者的胸腔在橫向及縱向兩個不同切面，都可以清楚看到壓痛處的肋骨皮質不連續且不連續處有骨皮質上低回音區（水腫或血腫），功率都普勒超音波有明顯訊號 （急性發炎），可斷定為「疲勞性骨折」。

一年一度台北馬拉松明天要起跑了！李鴻斌不得不提醒，跑步的人若罹患疲勞性骨折，好發處是脛骨下1/3處；肋骨疲勞性骨折 則是較常見於划船選手以及棒球選手，長跑的人較罕見。

