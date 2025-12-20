自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》金宇彬抗癌成功與申敏兒結連理 醫：有6症狀別輕忽

2025/12/20 21:10

南韓藝人金宇彬走過鼻咽癌與申敏兒共結連理。台灣癌症基金會提醒有6大症狀，盡快就醫。（取自金宇彬IG）

南韓藝人金宇彬走過鼻咽癌與申敏兒共結連理。台灣癌症基金會提醒有6大症狀，盡快就醫。（取自金宇彬IG）

〔健康頻道／綜合報導〕曾經罹患鼻咽癌南韓藝人金宇彬，今（20）日與申敏兒結連理，兩人愛情長跑10年、攜手抗癌，這段感情令人津津樂道，尤其當年他曾被醫師判定僅剩6個月的壽命，申敏兒不離不棄陪伴著他治療，如今終於修成正果。根據台灣癌症基金會衛教資料指出，鼻咽癌早期症狀不明顯，一旦出現異狀，很多患者都已經是第3、4期。

金宇彬在2017年確診罹患鼻咽癌，不得不中斷演藝事業，進行35次化療和放療。據了解，當年他的鼻咽癌應為2或3期，也多次在南韓節目上揭露自己抗癌故事，而那時他常常流鼻血、喉嚨痛，初期自認為是工作太操勞而未及時就醫，在一次與李秉憲喝酒時，他又發生流鼻血，被李催促去醫院做檢查。

台灣癌症基金會指出，鼻咽癌的症狀有以下情況：

1.頸部淋巴腺腫大：這是最常見及最早出現的症狀，通常不痛，有時會變大或縮小。

2.頭頸部區域的疼痛：有不少病人表現單側頭痛，遍查原因不著的頭痛，應考慮鼻咽癌的可能性。

3.口鼻部的出血：晨起第一口痰有血及反覆性的流鼻血。

4.鼻或鼻咽症狀：鼻塞、鼻咽或膿性鼻漏也常見，因此會被誤認為鼻竇炎。

5.耳部症狀：聽力障礙、耳鳴及耳阻塞感。

6.神經症狀：鼻咽癌物侵入顱內造成顱神經麻痺，產生複視等症狀。

而金宇彬當年就是早上起床第一口痰有血及反覆性的流鼻血，那時他就醫並未進行任何切除手術。台灣癌症基金會解釋，鼻咽癌十分容易蔓延至骨骼、肺及肝等內臟，因此如何以化學治療增加鼻咽癌的痊癒率一直是十分重要的研究方向。目前仍未有結論，但是為了增加治癒率，化學治療的臨床試驗是必要的。

台灣癌症基金會提醒，常看到病人頸部淋巴腺腫大卻不找醫師檢查，自行服用草藥；剛開始淋巴腺腫可能有改善，但最後控制不了，反而耽誤了早期診斷與儘早正確治療的機會。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中