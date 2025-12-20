自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

冬季失眠竟是暖氣惹的禍？韓醫揭「核心體溫」調控關鍵

2025/12/20 19:43

冬季睡眠障礙的盛行率通常高於其他季節，專家指出，其核心原因並非僅因寒冷，而是室內暖氣過強阻礙了人體「核心體溫」的自然下降。（圖取自freepik）

〔即時新聞／綜合報導〕寒冬季節，許多民眾習慣調高暖氣以抵禦低溫，卻發現反而更難入眠或半夜頻頻醒來。據韓媒報導，冬季睡眠障礙的盛行率通常高於其他季節，其核心原因並非僅因寒冷，而是室內暖氣過強阻礙了人體「核心體溫」的自然下降。醫學專家指出，健康的睡眠高度依賴生理節律中的體溫波動，若室內溫度過高，將導致末梢血管過度擴張卻無法有效散熱，進而破壞深層睡眠結構。

所謂「核心體溫」，是指心臟、肺、肝、腎等主要器官所維持的內部體溫。根據生理節律，人體在覺醒狀態下核心體溫較高，但在入睡前會開始緩慢下降。據報導指出，為了獲得高品質睡眠，人體的核心體溫必須在入睡過程中下降約0.5°C至1°C，這項機制能促進褪黑激素分泌，幫助身體自然切換至睡眠狀態。

然而，冬季過度的室內暖氣會打破這項平衡。當環境溫度過高，雖然皮膚表面的末梢血管擴張，但若無法將熱量有效散發至環境中，核心體溫就無法順利下降。這會導致入睡時間拉長、深層睡眠階段減少，即使睡眠時數充足，醒來後仍會感到疲憊不堪。

針對冬季睡眠環境，梨花女子大學首爾醫院家庭醫學科教授孫余珠（Son Yeo-joo，音譯）指出，室內溫度維持在18度至22度最為理想。孫教授說明，此溫度區間最有利於體溫調節，能讓核心體溫順利下降；反之，若環境過冷或過熱，都會活化交感神經，導致睡眠連續性中斷。

此外，濕度管理亦是不可忽視的細節。理想的室內濕度應保持在40%至60%之間。若濕度低於40%，呼吸道黏膜會變得乾澀，增加睡眠中的覺醒次數；若高於60%，則容易滋生黴菌與塵蟎，引發過敏反應，同樣不利於深層睡眠。

