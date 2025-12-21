自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》連續攻擊發生時為何不快逃？心理師揭原因

2025/12/21 11:18

台北車站、中山商圈發生隨機殺人，不少人質疑為何沒有及時逃跑。心理師張榮斌表示，當場僵住是人之常情。（資料照）

台北車站、中山商圈發生隨機殺人，不少人質疑為何沒有及時逃跑。心理師張榮斌表示，當場僵住是人之常情。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕在昨（19）日發生的捷運台北車站與中山站的無差別攻擊案震驚全台，衛福部在今（20）日說明，共有15人送醫，包含兇嫌張文在內，已有4人不治。很多人看到新聞會質疑為何部分傷者沒有第一時間逃跑，實際上，很多人的第一反應，是「僵住」這很正常。

心理師張榮斌臉書「張榮斌心理師的運動處方箋」表示，在突發、極端的暴力威脅下，人的反應往往不受理性控制，而是由大腦中原始的生存機制自動觸發的。

於是戰鬥、逃跑之外，身體有可能選擇了僵住或是討好，影片中我們就看到了很多僵住的反應。在無法戰鬥或逃跑時，身體會陷入一種動彈不得的狀態，像鹿被車燈照到一樣。這可能表現為發呆、身體僵硬、大腦一片空白。

在像隨機襲擊這樣突發、脫序、不可預測的極端壓力情境下，僵住反應尤其普遍，原因在於：

認知超載：事件完全超出日常經驗，大腦需要時間來處理這難以置信的信息，導致短暫的決策中斷。

評估風險：神經系統在瞬間評估戰鬥或逃跑的可能性。在脫序的行為或混亂人群中，這兩個選項可能都顯得不現實或高風險，僵住就成了默認選項。不反應或許能減少傷害或避免引起攻擊者注意。

生理機制：強烈的恐懼可能觸發副交感神經系統，導致心率甚至可能下降、身體暫時性麻痹，這是一種原始的「裝死」本能。

有人僵住、有人逃跑、也有人勇敢對抗，這是不同個體在極端威脅下，不同生存策略的體現，沒有優劣之分，取決於個人神經系統對威脅的瞬間評估、個人經歷及所處環境。張榮斌表示，「在場的人與受到影響的人，不論怎樣，先安定好自己的身心。」

