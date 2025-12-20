自由電子報
健康網》4關鍵判斷出血 搜救隊：你的止血可能救人一命

2025/12/20 20:45

通緝犯張文昨（19）日於台北車站、中山商圈隨機殺人，造成多人輕重傷。桃園市消防局表示，若能正確止血，有望救人一命。（資料照）

通緝犯張文昨（19）日於台北車站、中山商圈隨機殺人，造成多人輕重傷。桃園市消防局表示，若能正確止血，有望救人一命。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕在19日的捷運台北車站與中山站的無差別攻擊案震驚全台，衛福部在今（20）日說明，共有15人送醫，包含兇嫌張文在內，已有4人不治。當意外發生時，該如何拯救傷者，成為重要課題。

桃園市政府消防局在臉書粉專「Tyfd-K9桃園搜救犬隊」說明，在嚴重事故中，大量出血是可預防死亡的首要原因。傷者可能在救護人員到達前的幾分鐘內死亡，而在場的人士阻止悲劇發生的關鍵，

如何判斷大量出血？桃園搜救犬隊提出4項準則：

血液一直流：傷口流出的血液沒有減緩或停止，持續向外流出。

血液用噴的：血隨著心跳節奏，呈搏動性地從傷口噴出。通常是動脈受損。

衣物濕透：傷口周圍衣物被血弄濕且迅速擴大

地上血一攤：周圍地面有灘血泊。

同時提出5步驟救命。

步驟一：確認安全

你的安全，是執行急救的首要任務。快速評估周遭環境，如果對你有任何危險，如火災、交通、攻擊者在近處，請立即遠離現場。你無法幫助任何人，如果你自己也受傷了。

步驟二：撥打119

立即求救。越早打給119，救護人員就能越快到達，傷患就能越快得到專業醫療。清楚告知你的位置、現場情況和傷者狀況。如果可以，請別人幫你打電話，讓你能夠專注於傷患。

步驟三：尋找出血點

快速暴露傷口，找到確切的出血來源。出血的位置可能隱藏在衣服底下、軀幹與四肢的交界處，如腋下、腹股溝，甚至是傷者的背後。

步驟四：壓迫止血

這是最關鍵的一步。用乾淨的布，如T恤、毛巾；或你的雙手，直接、用力地壓在出血點上。用你全身的重量去壓，目標是施加足夠的壓力來止血。

加壓的技巧：對於大多數傷口，持續直接加壓是最好的方法。如果傷口很深，可以用紗布或乾淨的布料填滿傷口，然後再從上面用力加壓。最後止血帶僅僅限於四肢出血無法用加壓止住時使用，需由受過訓的人員使用。

步驟五：等待救援，持續加壓

持續用力加壓，直到救護人員到達並接手。即使看起來出血已經減緩或停止，也絕對不要放鬆壓力。你的堅持正在為他爭取時間。

