健康 > 抗老養生 > 中醫藥

冬至這一天》大補就要長痘痘 中醫：要做3動1靜可補陽氣

2025/12/21 08:00

冬至這一天，中和新生堂中醫院長劉郁辰說，可以早睡早起，因為冬至夜最長，睡得飽，就是補陽氣；圖為情境照。（圖取自freepik）

冬至這一天，中和新生堂中醫院長劉郁辰說，可以早睡早起，因為冬至夜最長，睡得飽，就是補陽氣；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕冬至來了！但天氣還是像秋天，有人一想到冬天就要大補，麻油雞、薑母鴨早已下肚了，中和新生堂中醫院長劉郁辰表示，反而晚上難入睡又便秘，還滿臉長痘痘，「只是吃，沒讓身體動起來，補再多也只是堆著」。

劉郁辰說，「補不過量」吃到身體微暖、精神變好即可，若出現口乾、便秘或心悸代表太補。建議搭配青菜、白蘿蔔、金針菇平衡油膩，飯後散步助代謝。

在中醫理論裡，冬至是一年陰陽轉化的重要節氣。《黃帝內經》有言：「冬三月，此謂閉藏，無擾乎陽。」這句話的意思是「讓陽氣收回來，藏在體內」。所以冬至的關鍵，不只是「暖」，而是「藏」。

她表示，羊肉爐是溫中補氣血，適合手腳冰冷、腰痠怕冷的人；但若口乾舌燥、易上火者要少吃；至於薑母鴨，屬驅寒散濕，適合畏寒、腹冷痛、產後虛寒者；若體質燥熱、舌紅便秘則不宜；麻油雞則是補血養氣，最適女性月經後或疲勞虛弱時；但有高血壓、火氣大者要節制。

冬至養生「三動一靜」，劉郁辰提出要訣：

●動氣血：每天至少15分鐘伸展或散步。

●動呼吸：泡腳時配合深呼吸，讓寒氣由腳底排出。

●動情志：多笑多曬太陽，陽氣才會長。

●靜——：可以「早睡早起」，「冬至夜最長，這時睡得飽，就是在補陽氣。

