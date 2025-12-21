冬至這一天》4類型疾病激增 醫：別忘了保暖、服藥

基層診所裡因血壓不穩、心臟不適、胸悶、頭暈而就診的患者明顯增加。板橋德威內科診所院長王威堯表示，慢性病患者尤其要定期服藥、時時保暖；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕每到冬至前後，氣溫明顯下降，診所裡因血壓不穩、心臟不適、胸悶、頭暈而就診的患者明顯增加。板橋德威內科診所院長王威堯表示，慢性病患者若保暖不足或服藥不規律，更容易在這段時間出現急性惡化。此外，流感、新冠與各類呼吸道感染，也常在冬至後進入高峰。

王威堯說，許多長者在冬季活動減少、外出不便，獨居或缺乏家人陪伴，容易出現失眠、食慾不振，甚至情緒低落。事實上，「孤單」本身就是影響健康的重要因素，會加重慢性病控制的困難，也增加住院與急診風險。

冬至這天，王威堯表示，除了提醒民眾注意保暖、規律服藥、監測血壓與血糖，也特別重視與患者的互動與關心。有時候，一句叮嚀：「天冷記得加件外套」，或多花一點時間傾聽生活狀況，對病人而言，都是實際而溫暖的支持。

在冬至這一天，王威堯提醒，不妨多關心家中的長輩與身邊的獨居親友。陪他們吃一碗湯圓、確認藥物是否按時服用、協助安排疫苗接種，或只是打一通電話問候，這些微不足道的行動，往往比任何補品都更能守住健康。

