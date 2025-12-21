自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

冬至這一天》台、日、韓各有傳統習俗 中醫：都有老祖宗的智慧

2025/12/21 06:00

冬至這一天，台灣人愛吃上湯圓，中和新生堂中醫院長劉郁辰表示，糯米圓滑，代表氣血循環；圖為情境照。（圖取自freepik）

冬至這一天，台灣人愛吃上湯圓，中和新生堂中醫院長劉郁辰表示，糯米圓滑，代表氣血循環；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕冬至吃湯圓、餃子、紅豆粥、南瓜及泡柚子湯各有意義，中和新生堂中醫院長劉郁辰從中醫的角度看日、韓的傳統習俗，乃至於國人在冬至這一天吃上湯圓，劉郁辰說，糯米圓滑，代表氣血循環。一家人坐在一起吃湯圓，氣就聚起來，「那個團圓，不只是情感，也是一種氣場的調和」。

中國北方人吃餃子

中國大陸北方人在冬至吃餃子，劉郁辰指出，這個習俗與醫學有關，相傳東漢名醫張仲景為救百姓凍耳，包了羊肉、辣椒與藥材成「嬌耳」分給大家吃，後來演變成今日的餃子。藥名叫「祛寒嬌耳湯」，其做法是用羊肉、辣椒和一些祛寒藥材在鍋裡煮熬，煮好後再把這些東西撈出來切碎，用面皮包成耳朵狀的「嬌耳」。她說，「羊肉溫陽、去寒氣，加上麵皮包覆，就像給身體穿了一層防護衣」。

劉郁辰解釋，這不只是傳說，從藥理角度看也合理。寒主收引、氣血不通，所以冬至吃點溫性的東西，確實能護陽。

日本要泡柚子湯

日本在冬至這一天，有泡柚子湯習俗。香氣入肺，心氣也暖。在日本，冬至的「柚子湯」習俗可說是最療癒的場景。劉郁辰認為，這其實跟中醫的芳香療法很像。柚子皮裡的精油成分能行氣醒脾，泡在熱水裡，香氣透過呼吸進入肺，整個人就鬆開了。不過，她提醒，柚子性微寒，如果身體虛冷的人不宜食用太多，但泡湯沒問題。那是一種外助陽的方式，溫暖皮膚、舒筋活血。

此外，日本人在這一天也愛吃上南瓜，劉郁辰說，在中醫看來屬溫、入脾胃，對冬天容易手腳冰冷的人，是很好的「後天之本」補法。

韓國人把紅豆粥抹門框

韓國人在冬至時煮上紅豆粥並抹門框，聽起來很可愛，其實很有中醫意涵。劉郁辰表示，紅豆性平偏溫，能利水消腫又養血，「紅色入心，冬至時陽氣最弱，用紅豆象徵火氣，能平衡陰寒。

