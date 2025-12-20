健康網》小腿疼痛2個月貼肌貼照跑 這下子台北馬被下禁足令

跑者忍著腿痛還到處比賽，鐵人醫師李鴻斌說，台北馬拉松半程再繼續跑下去，明年萬金石前腳都好不了。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕47歲男平常週跑量60-70公里，月跑量最高曾有過370公里，但他因跑步小腿疼痛，愈跑愈痛前來看診。鐵人醫師李鴻斌在臉書分享，他仔細問跑者的跑步史，從超音波檢查發現，跑者已從左小腿夾脛症惡化合併為脛骨疲勞性骨折，他請患者千萬不要再下場跑台北馬拉松，若不聽勸可能連萬金石都比不了。

跑者在10月10日參加21KM路跑賽時曾扭傷左腳踝，當下他覺得無大礙，19日在練跑時，左小腿內側下1/3處開始痛了起來，他說：「症狀時好時壞，嚴重時連走路都會痛」11月16日他貼了肌貼，在日本神戶馬拉松完賽，但在過程中還是會痛，賽後，他曾去骨科診所就醫，被告知為骨膜發炎，經靜脈注射後，只有暫時止痛3天。

請繼續往下閱讀...

對於跑者接踵而來的賽事，還有石門水庫半程馬拉松，以及台北馬拉松半馬，再往下還有明年3月萬金石馬拉松，他心急如焚，自神戶馬拉松比完後，因腳痛就停止練跑2週，但一直沒有好。

李鴻斌指出，經檢查發現他的左側脛後肌肌肉緊繃壓痛，同時脛骨下1/3以及其後的脛後肌腱處有明確單點壓痛。病人單腳墊腳尖會誘發疼痛，且無法做到單腳跳躍，確診為「左小腿夾脛症」（ 脛後肌筋膜炎/小腿後側腔室症候群），他叮嚀跑者，若要參加石門水庫半馬，可以貼上肌貼上場，但過程中若痛起來則不勉強跑，走完就好。

不過，李鴻斌不放心，再用超音波檢查，這下發現跑者狀況更嚴重了，他已是左小腿夾脛症合併脛骨疲勞性骨折，得下了禁足令，不僅石門馬不要出賽，連台北馬也別比了。

跑者轉至長庚就診，經X光顯示脛骨有骨裂痕跡，但也已開始出現骨痂生成。於是回頭再與李鴻斌商量治療方式。李鴻斌給的建議是停跑之外，還要保護好脛骨，其次才是嘗試其他治療方式，像是低能量雷射先做，也可以考慮增加高能量雷射治療。

李鴻斌也為這位心急如焚的跑者開出新的賽事建議，台北馬先棄賽，在年底前可以游泳，做大腿以上重訓，明年過年前可以進行橢圓機/飛輪訓練，2/15以後開始嘗試慢跑，也就是過年期間可以跑了。

李鴻斌指出，萬一跑者還是堅持在台北馬完賽，那麼復原的時間也要往後拉，萬金石可能也無法上場。他會建議自2/15再練跑，若是跑者很在意萬金石的成績，自行提早到明年初就試跑，他說：「那是走鋼索」，非常不建議，這樣「偷吃步」傷不會好的。

因此，他建議，前面先忍住不跑，還是可以練跑步肌群跟心肺，所以建議練橢圓機，李鴻斌叮嚀跑者，為了自己可以健康跑下去，一定要「戒急用忍」啊！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法