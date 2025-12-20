自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 外傷

北捷隨機攻擊案傷者最新狀況 1人出院2人仍在加護病房

2025/12/20 17:47

衛福部今天下午表示，北捷事件共15人送醫、4人死亡，仍有5人住院治療，其中2人在加護病房、3人在一般病房，另1名嗆傷個案已於今日中午出院。（記者邱芷柔攝）

衛福部今天下午表示，北捷事件共15人送醫、4人死亡，仍有5人住院治療，其中2人在加護病房、3人在一般病房，另1名嗆傷個案已於今日中午出院。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕北市昨天發生捷運隨機攻擊事件，造成多人死傷，衛福部今（20日）下午公布最新醫療收治情況，事件共計15人送醫，其中4人死亡，其餘11名傷病患中，仍有5人住院治療，包括2人在加護病房、3人在一般病房，另有1名嗆傷個案評估後，已於今天中午出院。

衛福部統計，截至今天下午15時20分，事件傷病患分別收治於台北市、新北市共10家醫院，包括台大醫院、台北馬偕醫院、台北國泰醫院、新光醫院各收治2人，三總、三總松山院區、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院及輔大醫院各收治1人。

15名傷患中，有4人經搶救仍不治，其餘11人中已有6人出院，仍住院治療者為5人。台大醫院院長余忠仁指出，昨晚共收治2名傷者，其中1人到院前已無生命跡象，因左胸穿刺傷傷及左肺與左心房，造成大量內出血，經急救仍不幸死亡，另1名傷者左頸部有刀傷，經電腦斷層檢查並於手術室初步處理縫合，未傷及氣管，目前仍在加護病房觀察，生命徵象穩定、意識清楚，但略顯疲憊，整體狀況可望穩定。

台北馬偕醫院則收治2名傷者，其中1名37歲蕭姓騎士到院前心肺功能停止（OHCA），經急救仍宣告不治；另1名為54歲男性捷運員工，因協助滅火導致嗆傷送醫，在急診留觀一夜後評估無大礙，已於今天中午自行步行離院。

