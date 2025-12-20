自由電子報
健康 > 杏林動態

小港醫院攜手8個C據點 秀才藝展現「醫養整合」成果

2025/12/20 17:31

小港區港興里的「樂齡舞動」展現了不輸年輕人的舞步。（小港醫院提供）

小港區港興里的「樂齡舞動」展現了不輸年輕人的舞步。（小港醫院提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕隨著社會高齡化，「醫養整合」落實社區在地安老是國家長照政策的新模式，高雄小港醫院做為在地的長照醫養整合中心，今（20）日結合鳳山、林園、小港、前鎮區的8個C級巷弄長照站，舉辦「2025年港動八寶・健康共榮成果發表會」，阿公、阿嬤組成「千歲團」大秀才藝，展現樂齡精神。

　小港醫院指出，這8個南高雄的C級巷弄長照站，透過小港醫院的細心串聯，織就成一張緊密的社區照顧網。今日的舞台「嬌點」，莫過於來自大林蒲C級巷弄長照站、高齡92歲的黃楊秀霞阿嬤。她頭戴俏皮的聖誕麋鹿髮箍，驕傲地展示自己親手製作的工藝品，阿嬤在據點裡不僅跟著大家一起做「樂齡打擊樂」訓練節奏感，更透過精細的手作課程鍛鍊手眼協調，完美詮釋了什麼是「活到老、動到老、玩到老」的樂齡精神。

　小港醫院副院長吳政毅表示，C級巷弄長照站不僅止於「照顧」，更在於「預防」與「賦能」。衛生福利部積極推動「在地老化」與「活躍老化」政策，希望長輩能在熟悉的社區中，獲得連續性的照顧，讓長輩從家中走出來，不僅有效降低孤獨感與憂鬱風險，更透過社交互動與體能訓練，達到延緩失能的目標。

　小港醫院將持續發揮各種醫療專業優勢，將「長照醫養整合中心」的功能極大化，透過ICOPE（長者功能評估）量表，早期發現長輩的健康異常，另外也會針對長輩最需要的「肌力強化」與「營養攝取」導入模組化課程，希望能做到「在地安老、幸福共榮」的美好藍圖。

