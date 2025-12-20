自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

北捷連續攻擊》傳傷者中有愛滋病患 醫：12週後抗體檢驗後可排除被感染

2025/12/20 15:26

〔健康頻道／綜合報導〕27歲張文投擲煙霧彈並縱火，持長刀砍人，造成3人死亡、11人受傷。衛福部今（20）日表示，其中一名傷者疑為愛滋病感染者。依照全球公共衛生界的共識，建議要「滿12週抗體檢驗陰性」才能排除HIV感染。

疾病管制署已啟動相關因應措施，提供必要的醫療評估與後續處置，並將與台北市衛生局共同合作，協助可能受影響的民眾。疾管署說，因血液暴露而感染HIV的機率極低，估計可能低於萬分之一，預防投藥安全有效，投藥完成後可再降低感染機率至零，請受影響民眾毋須過度擔心，也請社會勿進行肉搜傷者，以免增加其心理調適壓力。

根據桃園醫院衛教資料指出，含高濃度HIV病毒的體液，如血液、精液、前列腺液（或稱精前液）、陰道分泌物、母奶等；其他可能含有HIV病毒的體液，像是CSF（腦脊髓液）、關節腔液、羊水，甚至在愛滋病感染者的口水與眼淚中，僅可檢測到極微量的HIV。不過，目前從未在汗水中發現HIV。

桃園醫院指出，愛滋病毒相當脆弱，必須在人體細胞中才得以生存，一旦離開人體，很快就會失去複製能力，因此要傳染給他人的機會相當低。醫療院所在任何時候、照顧任何病患，均應依全面性防護感染預防措施原則處理，不僅適用於防止愛滋病感染，並進一步擴及因接觸血液或體液中含有不同病毒而引起的感染（例如B、C型肝炎），其中B、C型肝炎的傳染機率甚至高於愛滋病毒。

感染愛滋病毒後，需要經過一段時間才會在血（體）液中出現愛滋病毒抗原及抗體，這段已感染卻檢驗不出陽性結果的時間即為空窗期。一般而言，空窗期約為3-12週，依使用的檢驗方式而有所不同。以最新確認法：HIV分子生 物學核酸檢測（物學核酸檢測 NAT）為例，愛滋檢驗空窗期可縮短至11天。

此外，依照全球公共衛生界的共識，建議要「滿12週抗體檢驗陰性」才能排除HIV感染，但其實愛滋空窗期是一個範圍，因每個人身體狀況不同，無法以12週或6-12週為一個標準；建議滿12週還是要去做抗體檢驗，確保一勞永逸。

