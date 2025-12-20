健康網》遇襲傷者為HIV感染者 認識PEP事後投藥

衛福部今天下午2時30分緊急召開記者會，說明北捷連續攻擊事件中，因其中一名傷者為HIV感染者，後續的風險評估與感染預防作為。左起為台北市衛生局長黃建華、衛福部長石崇良、疾管署長羅一鈞。（記者邱芷柔攝）

〔健康頻道／綜合報導〕台北市發生隨機傷人事件，醫院與衛生局發現，有位受到襲擊的民眾，為已通報並服藥穩定控制之HIV感染者。疾管署呼籲若當日在案發現場，有可能經黏膜（如眼睛）接觸到血液，盡快撥打1922防疫專線，專人協助轉至感染專科醫師評估是否須預防性投藥。

衛生福利部石崇良部長於今（20）日說明，昨（19）日的隨機襲擊事件中，據醫院及衛生局掌握，其中一名遭襲擊受傷之民眾為已通報並服藥穩定控制之HIV感染者，因該事件有其他可能因凶器或現場血液噴濺而遭受血液暴觸到傷口或黏膜之民眾，疾管署已成立此事件之暴露後諮詢和公費投藥專案。

疾管署表示，若有直接接觸到疑似愛滋病毒的血液或體液，經預防性投藥之醫院醫師評估後，給予暴露後的抗愛滋病毒預防性投藥（PEP），以避免感染愛滋病毒。一般建議使用28天。相關細節建議暴露後儘速就醫諮詢。

預防性投藥有副作用，如腹瀉、噁心、疲倦、頭痛、肌肉酸痛、發燒等，因人而異，且需考量合併使用其他藥物交互作用的因素，因此於預防性投藥前，醫療人員會和您充份討論副作用及遵從醫囑的重要性，若中斷服藥，也可能產生抗藥性。

