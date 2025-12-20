自由電子報
健康 > 杏林動態

北捷連續攻擊》別再引戰「小橘書」 醫：面對擲彈砍人恐攻有防禦教戰

2025/12/20 14:51

英勇哥倒臥在台北車站地下街M8，「小橘書」上教戰，此類出血要在傷口加壓止血或使用止血帶搶救。（資料照）

英勇哥倒臥在台北車站地下街M8，「小橘書」上教戰，此類出血要在傷口加壓止血或使用止血帶搶救。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕從雪梨邦代海灘血案16死，到昨晚北車擲彈砍人案釀4死，台灣人都經歷驚恐之夜，奇美醫院加護醫學部醫師陳志金表示，前陣子收到的「小橘書」（台灣全民安全指引）手冊可以拿出來翻翻看。這本被引戰的書，其中有4頁，教戰面對恐攻的應對。

陳志金在臉書粉專「Icu醫生陳志金」發文指出，台灣人長期處於沒有戰爭、相對安定的生活環境，對於這些突如其來的危機，或許沒有什麼準備、也不知道怎麼該因應，也許，就趁這個機會和家裡的長輩們、孩子們一起來瞭解，當發生重大災難、事故或危機發生的時候，有些什麼是我們可以做、可以事先準備的？

他推薦小橘書內容中的「如何自救與互救」、「毒化物災害」、「大量出血、CPR、搬運傷患」、「當我感到焦慮時」、「如何和孩子討論危機」等章節。

這次恐攻的兇手張文，手持汽油彈、煙霧彈、長刀等作案工具，且自己還戴上防毒面具，在人潮眾多的台北車站地下街及中山商圈行兇。大家面對突如其來的恐攻，都難以防備，似乎只能在比運氣及反應，才能死裡逃生。

在這次事件中仍然看到一些英勇的人，以及應變能力強的店員，令人感佩。在這本「小橘書」內教戰應變能力，尤其當醫療人員還未到場，要如何自救與互救，尤其是昨晚的煙霧在北車地下街炸開，須掌握4大動作：
●避：以手帕、濕布遮住口鼻，往上風方向離開。
●脫：到達安全區域脫去外衣、遮蔽物。
●沖：先以乾布擦拭、去除明顯的污染物，若有清水，再以大量清水從頭到腳沖洗。
●蓋：用乾淨外衣覆蓋，注意保暖。
●送：立即就醫或送醫。

至於昨晚兇手砍人手法凶殘，張文出手第一刀是直接刺進被害人左肺到右心，被害人大出血，立刻考驗急救人員的臨場反應。
「小橘書」則教戰，傷口加壓止血或使用止血帶搶救方式：
●止血帶：須將止血帶綁於出血點上方5-8公分，並記錄止血帶開始使用時間。
●無止血帶：用衣物或毛巾對出血處進行加壓；或使用替代品如圍巾、絲巾，搭配長棍作為臨時止血帶。

搬運傷患遠離危險現場有4法則，應謹慎搬運，並固定受傷部位，避免造成二次傷害：
●扶持法：沒骨折、傷勢不重、沒有心臟病。
●揹負法：適用長距離，但不可下樓、下坡。
●擔架運送：前進時，傷者腳朝前；上坡、上樓、進車或進房時，傷者頭朝前。
●椅子運送：平地、上樓時，搬運者站椅子前後搬運；下樓時，搬運者站椅子兩側搬運。

在瑞典、芬蘭、挪威等國，家家戶戶都有一本民防手冊，而且定期更新。對於北歐人民來說，普發民防手冊是必要的。在日本，東京都政府也把300多頁的防災書直接寄到700多萬戶東京家庭。因為在真正的危機發生之前，每個國家政府讓人民知道怎麼準備，是一件再正常不過的事。

