自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》家長如何與孩子談社會案件？心理師3建議

2025/12/20 13:04

心理師陳家維表示，即使避談社會大案，也可能從同學等周邊得知，進而出現錯誤認知。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

心理師陳家維表示，即使避談社會大案，也可能從同學等周邊得知，進而出現錯誤認知。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕台北市發生無差別攻擊事件，諮商心理師陳家維（瑪那熊）在臉書粉專「瑪那熊諮商心理師」表示，若您也有學齡前後的孩子，想必除了擔心外，還可能困惑該不該說、要如何談。以下3點是陳家維給父母們的建議：​

一、不需刻意避談

我們可能會擔心，讓孩子知道這些會否嚇到、害怕。孩子的敏銳度往往比我們想得還高。他們會注意到大人的緊張、家中對話的片段，甚至會從同學那邊聽到一些內容。​胡亂拼湊線索、腦補猜測，反而會讓孩子誤會、誤解，或因想像而出現更強烈的負面情緒，包括對未知的恐懼。

​因此，我們可以主動出擊，向孩子摘要事件經過但我強烈不建議直接播放新聞，或網路影片。為什麼？

​因為目擊者拍攝的影片，即使做模糊處理，對孩子的衝擊還是太大（拍攝到兇嫌攻擊、追趕的過程）此外，新聞記者在播報時較為激動的非語言訊息，也容易讓孩子不斷堆疊焦慮、害怕與不安；短期間激起過高的警戒反應，讓情緒出現強烈起伏。

​所以，建議爸媽們在分享給孩子前，先把想用的詞彙整理一下，讓資訊「足夠但不過量」、「清楚但不過激」，並用穩定的聲音、表情來述說。

例如避免用「殺害」、「殺死」；改成「受傷」、「過世」。

將「瘋狂砍殺」、「恐怖攻擊」；改成「讓別人受傷」、「還不知道什麼原因傷害別人」。

將「刺入身體（某部位）」、「濺血」；改成「傷到身體」、「要趕快送醫院治療」。

將「瘋子」、「神經病」；改成「心理狀態可能有狀況」，避免污名化精神疾病。

​比起讓孩子東聽一點、西湊一塊（而且還是偏激用語）；不如我們坐下來，好好向孩子說明發生了什麼。

​二、鼓勵分享情緒

​先與孩子討論，如果最近感到害怕、擔心，可以怎麼做呢？開夜燈睡覺、睡前陪孩子五分鐘、聽故事等等，看各家的習慣。更重要的是，讓孩子知道若有這些情緒，是非常正常的。「營造孩子可自由表達情緒的環境」，是陳家維不斷強調的重點。

​成人的情緒恢復通常較快（生活或工作有太多事情轉移注意力）；但孩子可能會記得更久（生活與學校相對較為單純）。當孩子願意訴說自身感受時，反而要肯定他們的表達，還能搭配肢體接觸給予安慰與支持。絕對別因為忙碌就急著回「有什麼好怕」、「沒事的啦」。

​三、延伸安全教育幫助孩子保護自己

​除了穩定孩子情緒、幫助他們學習照顧自己。還可以進一步討論如何保護自己。例如外出時避免落單（看孩子的年紀），遇到緊急事情，當下可以找誰幫忙、如何聯絡到家長。​這些討論是有意義的。目的在減少孩子「我不知該怎麼辦」、「我什麼都無法做」的焦慮，並培養「我可以照顧自己」、「我懂得怎麼保護自己」的自信與能力。

​另外，培養孩子「危機意識」固然重要，但這世界並不是隨時都有危險；可預見近期新聞會不斷播報這次事件，很容易給人一種「好像隨時都會出事」、「這類事件是常態」的印象。​我們除了與孩子討論這次事件，也記得多聊聊「生活中的好事情」，例如總是笑臉與他打招呼的鄰居阿姨、每天早上幫忙指揮交通的導護媽媽、請他吃點心的同班同學等。幫助孩子看見，這世界並非只有危險，仍有許多善良的好人。

​陳家維提醒，別忘了身為父母的我們，也要照顧好自己。過多的影像重播、資訊流入，反而會不斷「重現」創傷事件。關上電視與手機，好好與家人、伴侶、孩子吃頓飯、聊聊天。拿起買很久還沒翻的書、挖出尚未追完的新番，或選一部輕鬆的影集看看，讓自己有機會喘口氣，才有更多能量陪伴孩子度過這陣子。

台北市消防局最新傷亡統計出爐，含自行就醫傷患及墜樓的張文在內，共造成4死11傷。（記者鄭景議翻攝）

台北市消防局最新傷亡統計出爐，含自行就醫傷患及墜樓的張文在內，共造成4死11傷。（記者鄭景議翻攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中