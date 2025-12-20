健康網》家長如何與孩子談社會案件？心理師3建議

心理師陳家維表示，即使避談社會大案，也可能從同學等周邊得知，進而出現錯誤認知。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕台北市發生無差別攻擊事件，諮商心理師陳家維（瑪那熊）在臉書粉專「瑪那熊諮商心理師」表示，若您也有學齡前後的孩子，想必除了擔心外，還可能困惑該不該說、要如何談。以下3點是陳家維給父母們的建議：​

一、不需刻意避談

我們可能會擔心，讓孩子知道這些會否嚇到、害怕。孩子的敏銳度往往比我們想得還高。他們會注意到大人的緊張、家中對話的片段，甚至會從同學那邊聽到一些內容。​胡亂拼湊線索、腦補猜測，反而會讓孩子誤會、誤解，或因想像而出現更強烈的負面情緒，包括對未知的恐懼。

​因此，我們可以主動出擊，向孩子摘要事件經過但我強烈不建議直接播放新聞，或網路影片。為什麼？

​因為目擊者拍攝的影片，即使做模糊處理，對孩子的衝擊還是太大（拍攝到兇嫌攻擊、追趕的過程）此外，新聞記者在播報時較為激動的非語言訊息，也容易讓孩子不斷堆疊焦慮、害怕與不安；短期間激起過高的警戒反應，讓情緒出現強烈起伏。

​所以，建議爸媽們在分享給孩子前，先把想用的詞彙整理一下，讓資訊「足夠但不過量」、「清楚但不過激」，並用穩定的聲音、表情來述說。

例如避免用「殺害」、「殺死」；改成「受傷」、「過世」。

將「瘋狂砍殺」、「恐怖攻擊」；改成「讓別人受傷」、「還不知道什麼原因傷害別人」。

將「刺入身體（某部位）」、「濺血」；改成「傷到身體」、「要趕快送醫院治療」。

將「瘋子」、「神經病」；改成「心理狀態可能有狀況」，避免污名化精神疾病。

​比起讓孩子東聽一點、西湊一塊（而且還是偏激用語）；不如我們坐下來，好好向孩子說明發生了什麼。

​二、鼓勵分享情緒

​先與孩子討論，如果最近感到害怕、擔心，可以怎麼做呢？開夜燈睡覺、睡前陪孩子五分鐘、聽故事等等，看各家的習慣。更重要的是，讓孩子知道若有這些情緒，是非常正常的。「營造孩子可自由表達情緒的環境」，是陳家維不斷強調的重點。

​成人的情緒恢復通常較快（生活或工作有太多事情轉移注意力）；但孩子可能會記得更久（生活與學校相對較為單純）。當孩子願意訴說自身感受時，反而要肯定他們的表達，還能搭配肢體接觸給予安慰與支持。絕對別因為忙碌就急著回「有什麼好怕」、「沒事的啦」。

​三、延伸安全教育幫助孩子保護自己

​除了穩定孩子情緒、幫助他們學習照顧自己。還可以進一步討論如何保護自己。例如外出時避免落單（看孩子的年紀），遇到緊急事情，當下可以找誰幫忙、如何聯絡到家長。​這些討論是有意義的。目的在減少孩子「我不知該怎麼辦」、「我什麼都無法做」的焦慮，並培養「我可以照顧自己」、「我懂得怎麼保護自己」的自信與能力。

​另外，培養孩子「危機意識」固然重要，但這世界並不是隨時都有危險；可預見近期新聞會不斷播報這次事件，很容易給人一種「好像隨時都會出事」、「這類事件是常態」的印象。​我們除了與孩子討論這次事件，也記得多聊聊「生活中的好事情」，例如總是笑臉與他打招呼的鄰居阿姨、每天早上幫忙指揮交通的導護媽媽、請他吃點心的同班同學等。幫助孩子看見，這世界並非只有危險，仍有許多善良的好人。

​陳家維提醒，別忘了身為父母的我們，也要照顧好自己。過多的影像重播、資訊流入，反而會不斷「重現」創傷事件。關上電視與手機，好好與家人、伴侶、孩子吃頓飯、聊聊天。拿起買很久還沒翻的書、挖出尚未追完的新番，或選一部輕鬆的影集看看，讓自己有機會喘口氣，才有更多能量陪伴孩子度過這陣子。

台北市消防局最新傷亡統計出爐，含自行就醫傷患及墜樓的張文在內，共造成4死11傷。

