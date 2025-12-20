北捷隨機傷人案「驚魂未定」？衛福部提供全民免費心理諮商

衛福部將針對此次事件提供每人3次免費心理諮商服務，且不限年齡、從寬認定，協助民眾穩定情緒、降低心理衝擊。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕捷運台北車站及中山站昨（19）天發生隨機傷人事件震驚社會，也讓不少民眾心中留下陰影，出現不安、恐慌等情緒反應。衛福部心理健康司司長陳柏熹今（20日）表示，相關心理健康支持措施已在第一時間啟動，將針對此次事件提供每人3次免費心理諮商服務，且不限年齡、從寬認定，協助民眾穩定情緒、降低心理衝擊。

陳柏熹指出，事件發生後，台北市社區心理衛生中心已即刻介入，主動關懷傷者及其家屬，提供必要的心理支持，同時衛福部也同步開放既有心理諮商資源，擴大服務量能，讓更多受事件影響的民眾能獲得協助。

陳柏熹進一步說明，此次將比照「青壯世代心理健康支持方案」，開放民眾使用3次免費心理諮商，不設年齡限制，且採「從寬認定」原則，只要民眾主觀陳述自身因北捷傷人事件受到心理影響，即可使用相關服務，無須額外身分或資格審核。

免費心理諮商預計實施至2026年底，避免僅限短期開放而讓有需要的民眾錯失求助機會。在經費方面，陳柏熹說，衛福部已事前與地方政府完成溝通，相關服務已有既定預算支應，讓心理健康支持措施持續推動。

此外衛福部也提醒，突發且具暴力性的公共事件後，出現緊張、不安、反覆回想等反應均屬常見心理反應，民眾可透過簡單的自我調適方式穩定情緒，掌握「安、靜、能、繫、望」五字訣調適。

安：尋找讓自己身心安全的環境，並善用衛生福利部的「安心」資源。

靜：透過深呼吸、伸展等方式穩定情緒，避免重複觀看或轉發緊張事件資訊造成心理刺激。

能：維持日常作息與生活節奏，安排可掌控的小任務，重拾自信與效能感。

繫：與親友保持聯繫，互相聆聽、分享感受，也幫助緩和彼此的壓力。

望：可接觸溫暖、關懷的訊息，對於未來抱持希望，面對變動也保持彈性，並設定可達成的短期目標，正向肯定未來方向。

衛福部也設有24小時1925安心專線，各地方政府亦設有社區心理衛生中心，若有心理健康需求，可撥打專線或就近尋求在地服務；若情緒困擾持續難以排解，建議及早尋求精神醫療或心理專業機構協助。

