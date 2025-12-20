健康網》北捷連續攻擊 憂模仿犯出現 醫呼籲1事

嫌犯張文在捷運中山站持刀隨機傷人，並施放煙霧彈，闖入誠品南西店後墜樓過世。（記者邱芷柔攝）

〔健康頻道／綜合報導〕在昨（19）日的捷運台北車站與中山站的無差別攻擊案震驚全台，衛福部在今（20）日上午說明，共有15人送醫，包含兇嫌張文在內，共有4人罹難。有不少人憂心恐出現模仿犯，衛福部桃園療養院副院長、精神科醫師李俊宏認為，在動機與真相未完全釐清前，不應過早簡化歸因，應放在減少傷害與後續風險，避免過度曝光加害者的資訊，降低後須模仿可能性。

李俊宏在臉書說明，針對美國的大規模隨機殺人事件，《華盛頓郵報》過去曾進行多起深入訪談與長期追蹤調查，其結論相當一致：這類行為幾乎從來不是單一原因所致，而是多重、複合因素交織後的結果。個人生命歷程中的挫敗、人格特質、長期社會孤立、仇恨或極端意識形態的累積，以及致命工具的可得性，往往同時存在或相互強化。

因此，在事件發生後、動機與事實尚未完全釐清之前，不宜過早簡化歸因，初期應放在減少傷害與降低後續風險之上。

李俊宏表示，第一個核心任務是即時整合醫療、心理與社會支持資源，協助傷者與其家屬儘速復元，同時降低目擊者、社區民眾與第一線人員出現心理創傷或二次創傷的可能性。另一個同樣重要、且與公共安全高度相關的任務，除了類似場所加強維安巡邏，我們要提高自身的安全意識，學習保護自己外，也應該盡可能降低模仿犯出現的風險。這一點在近二十多年來的學術研究與媒體倫理討論中，有相當程度的跨領域共識。

許多大規模槍擊犯希望能透過媒體報導成為焦點 / 被大眾知道他們的行為，媒體曝光或社群媒體的曝光，也可能是某些心理動機之一。

對某些行凶者而言，媒體報導並非單純的附帶結果，而可能是其動機結構中的一環，是一種透過極端行為換取社會注意與象徵性存在感的方式。在社群媒體高度發達的時代，這種可見度的回饋變得更加即時且強烈。當暴力事件被大量曝光、反覆轉傳，甚至被敘事化或英雄化時，對絕大多數人而言未必產生影響，但對少數高度脆弱、正處於急性心理危機，或本就具有模仿傾向與名聲需求的個體，確實可能形成催化效果

1999年哥倫拜校園槍擊案之後，多起槍擊案中的加害者曾公開談論或致敬這起事件，有些是在社交媒體分享相關內容，有些甚至把它當作行動藍本，就是例證。

正因如此，減少不必要的曝光與敘事放大，被認為是目前少數具實證基礎、且在事件初期即可實際執行的風險降低策略。

實務與研究皆指出，媒體與網路使用者上，若能在報導與內容保持克制，例如避免反覆使用加害者姓名與正面影像，不播放或轉傳其宣言、直播片段或高度情緒化的素材，不將其塑造成敘事核心或象徵人物，並在網路巡檢中將預告式貼文、崇拜前案、蒐集行動腳本等視為風險訊號加以通報與介入，將有助於降低後續模仿的可能性。

做司法精神這麼多年，李俊宏認為，鼓勵理性思考、清楚引注、避免情緒化定罪與敘事煽動，本身就是一種公共預防行動。李俊宏表示，「減少仇恨、暴力言論與偏狹思想的散佈，不只是媒體或平台的責任，也是每一位網路使用者與公民可以共同實踐的選擇。

