自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》北捷連續攻擊 憂模仿犯出現 醫呼籲1事

2025/12/20 12:03

嫌犯張文在捷運中山站持刀隨機傷人，並施放煙霧彈，闖入誠品南西店後墜樓過世。（記者邱芷柔攝）

嫌犯張文在捷運中山站持刀隨機傷人，並施放煙霧彈，闖入誠品南西店後墜樓過世。（記者邱芷柔攝）

〔健康頻道／綜合報導〕在昨（19）日的捷運台北車站與中山站的無差別攻擊案震驚全台，衛福部在今（20）日上午說明，共有15人送醫，包含兇嫌張文在內，共有4人罹難。有不少人憂心恐出現模仿犯，衛福部桃園療養院副院長、精神科醫師李俊宏認為，在動機與真相未完全釐清前，不應過早簡化歸因，應放在減少傷害與後續風險，避免過度曝光加害者的資訊，降低後須模仿可能性。

李俊宏在臉書說明，針對美國的大規模隨機殺人事件，《華盛頓郵報》過去曾進行多起深入訪談與長期追蹤調查，其結論相當一致：這類行為幾乎從來不是單一原因所致，而是多重、複合因素交織後的結果。個人生命歷程中的挫敗、人格特質、長期社會孤立、仇恨或極端意識形態的累積，以及致命工具的可得性，往往同時存在或相互強化。

因此，在事件發生後、動機與事實尚未完全釐清之前，不宜過早簡化歸因，初期應放在減少傷害與降低後續風險之上。

李俊宏表示，第一個核心任務是即時整合醫療、心理與社會支持資源，協助傷者與其家屬儘速復元，同時降低目擊者、社區民眾與第一線人員出現心理創傷或二次創傷的可能性。另一個同樣重要、且與公共安全高度相關的任務，除了類似場所加強維安巡邏，我們要提高自身的安全意識，學習保護自己外，也應該盡可能降低模仿犯出現的風險。這一點在近二十多年來的學術研究與媒體倫理討論中，有相當程度的跨領域共識。

許多大規模槍擊犯希望能透過媒體報導成為焦點 / 被大眾知道他們的行為，媒體曝光或社群媒體的曝光，也可能是某些心理動機之一。

對某些行凶者而言，媒體報導並非單純的附帶結果，而可能是其動機結構中的一環，是一種透過極端行為換取社會注意與象徵性存在感的方式。在社群媒體高度發達的時代，這種可見度的回饋變得更加即時且強烈。當暴力事件被大量曝光、反覆轉傳，甚至被敘事化或英雄化時，對絕大多數人而言未必產生影響，但對少數高度脆弱、正處於急性心理危機，或本就具有模仿傾向與名聲需求的個體，確實可能形成催化效果

1999年哥倫拜校園槍擊案之後，多起槍擊案中的加害者曾公開談論或致敬這起事件，有些是在社交媒體分享相關內容，有些甚至把它當作行動藍本，就是例證。

正因如此，減少不必要的曝光與敘事放大，被認為是目前少數具實證基礎、且在事件初期即可實際執行的風險降低策略。

實務與研究皆指出，媒體與網路使用者上，若能在報導與內容保持克制，例如避免反覆使用加害者姓名與正面影像，不播放或轉傳其宣言、直播片段或高度情緒化的素材，不將其塑造成敘事核心或象徵人物，並在網路巡檢中將預告式貼文、崇拜前案、蒐集行動腳本等視為風險訊號加以通報與介入，將有助於降低後續模仿的可能性。

做司法精神這麼多年，李俊宏認為，鼓勵理性思考、清楚引注、避免情緒化定罪與敘事煽動，本身就是一種公共預防行動。李俊宏表示，「減少仇恨、暴力言論與偏狹思想的散佈，不只是媒體或平台的責任，也是每一位網路使用者與公民可以共同實踐的選擇。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中