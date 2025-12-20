自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

老得慢、老得年輕！日本預防醫學專家說秘訣就在日常生活裡

2025/12/20 10:43

台東大學公關暨校友服務中心主任許秀霞（左）代表學校致贈禮品予周東寬。（記者黃明堂翻攝）

台東大學公關暨校友服務中心主任許秀霞（左）代表學校致贈禮品予周東寬。（記者黃明堂翻攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕為什麼有些人總是神采奕奕、老得特別慢？健康，真的只能等到生病才開始補救嗎？台東大學昨邀請日本預防醫學專家周東寬博士蒞校演講，以「從細胞層面的角度談預防醫學」為題，從人體最基礎的細胞能量運作出發，帶領聽眾理解，保持年輕的秘訣，其實就藏在每天的生活選擇之中。

周東寬與台東有深厚淵源，他出身醫師世家，幼時因父親在台東行醫，就讀台東師範附小與台東中學，13歲後隨家人赴日本定居，畢業於昭和大學醫學部，並取得醫學博士學位。1986年，他創設「千間台車站大樓醫院」，開創醫療設施設於車站樓上的先例，隨後成立醫療法人健身會，長期致力於臨床醫學與預防醫學的整合實踐。現任日本埼玉縣南越谷健身會醫院理事長。昨天演講時，近90歲的小學恩師林清美及多位國小同學到場聆聽。

周東寬從細胞層面的角度，說明預防醫學的核心關鍵。他指出，真正有效的健康管理，必須回到細胞本身的運作狀態，尤其是負責能量製造的粒線體。粒線體如同細胞內的能量工廠，一旦功能衰退，細胞修復能力下降，長期累積便可能引發各類慢性疾病與老化現象，透過促進粒線體活性、降低氧化壓力，可從根本減少疾病發生與惡化的風險，讓身體維持穩定而有彈性的修復能力。

在生活實踐層面，周博士提出多項具體而可行的建議，包括規律且適度的運動、均衡飲食、充足睡眠與良好壓力管理，並提醒避免過量攝取糖分、鹽分、油脂與酒精，以減少細胞層面的長期負擔。他強調，唯有將健康行為落實於日常生活，才能真正達到延緩老化與預防疾病的長期效果。

演講過程中，他示範自創的「蟑螂體操」與簡易伸展運動，鼓勵民眾透過每天短時間、低門檻的活動，喚醒身體機能。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中