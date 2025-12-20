健康網》北捷連續攻擊 醫談遇上煙霧彈6行動

北捷板南線台北車站19日遭人丟擲煙霧彈，鑑識人員前往採證。（記者方賓照攝）

〔健康頻道／綜合報導〕在19日的捷運台北車站與中山站的無差別攻擊案震驚全台，衛福部在今（20）日說明，共有15人送醫，包含兇嫌在內已有4人不治。而嫌犯張文在第一時間於台北車站丟擲煙霧彈。

台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇在臉書粉專「姜冠宇醫師」說明，「煙霧彈」不是單一配方，不同用途成分差很多。

請繼續往下閱讀...

1. 常見概念是「氧化劑 + 燃料 + 冷卻/抑制燃溫 + 染料」，讓染料揮發凝結成有色煙霧。這如果丟到人群有時就會：高濃度微粒刺激→ 咳嗽、喘、喉嚨緊 → 換氣變差、血氧下降。

2. 但是如果遇到專業的遮蔽煙，就不只這樣了。因為它在密閉空間或高濃度暴露時，可能產生含氯化鋅（ZnCl₂）等成分的刺激性煙霧，造成化學性肺炎、肺水腫，甚至延遲惡化。在急性傷害上也是嚴重呼吸道傷害，導致低氧、胸痛、發紺等嚴重症狀可出現（視暴露量與通風而定）。

3. 至於鎮暴用刺激性化學物質如催淚瓦斯，也是如此。可引起咳嗽、呼吸困難、支氣管收縮、喉痙攣，也有人會出現頭暈、心悸、甚至昏厥相關表現。比較多是引起迷走神經反射而昏倒。

只要符合以下任一項（尤其暴露後數小時內逐漸加重），建議直接就醫評估血氧與吸入傷害：休息後仍喘、胸痛、持續咳嗽、講話困難；血氧偏低、嘴唇發紫、意識變差；咳出粉紅泡沫痰、血痰；本來就有氣喘、COPD、心臟病，暴露後出現明顯心悸、胸悶或暈厥。

建議現場自保原則與自我照顧方式

1. 立刻遠離煙源，不要逆向擠回去看發生什麼事。看到人群開始騷動，先把自己移到牆邊或出口動線，避免被夾在中間。

2. 口鼻遮住、縮短吸入。立刻戴口罩；沒有就用衣物遮住。若可行，把布「稍微弄濕」會更好，但不要為了找水拖延撤離。

3. 不要奔跑，不要推擠，避免踩踏比嗆到更致命。用「快走」取代跑步。不要搶單一出口。

4. 視線差時：扶牆走、低重心、避免跌倒。地下通道煙霧會讓你看不到地面障礙物；跌倒後被踩踏風險很高。手扶牆、一步一步走，護住頭部。

5. 遠離「不明物體」與可能的二次危害。不要去踢、不去撿、不去用腳踩熄；可能有高溫、噴濺、甚至二次爆燃風險。看到可疑包裹或裝置，直接遠離。

6. 離開後的處理：先去污、再觀察。

若是刺激性煙霧（眼鼻刺痛、流淚、皮膚灼痛）：用大量清水沖洗眼睛/皮膚；不要揉眼。

衣物若沾到刺激物，回家後盡快更換、密封裝袋再清洗，避免二次暴露。

姜冠宇表示，若現場有人倒地，「先確認自己安全與能力」。不然就先逃出再趕快找人，找人來或自己有裝備或環境許可行盡量把患者移到較乾淨的空氣再「叫叫CAB」；但如果移動會造成拖延或危險，就就地按壓，並請站務疏散人群、引導通風。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法