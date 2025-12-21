與藥師做朋友》輕微頭痛或腸胃不適，找不到醫院診所看病，怎麼辦呢？

民眾有輕微症狀時，可就近到附近的社區藥局，在專業藥師的指導下取得安全有效的非處方藥品；圖為情境照。（圖取自freepik）

文／林憶君

近年來，衛生福利部效法先進國家積極推廣民眾健康照護，做好自主健康管理，提倡負責任的自我藥療（Self-medication），是自我照護的重要一環。

自我藥療並不是隨意誤用或濫用藥品，而是指民眾在發生輕微症狀時，可以就近到附近的社區藥局，在專業藥師的指導下，取得安全有效的非處方藥品，緩解輕微疾病與症狀，一方面可以減少候診時間，對於偏遠地區或醫療資源貧乏地方，透過社區藥局的參與，藥師可提供病人初級的藥事照護。

諮詢藥師取得安全的非處方藥品

到藥局購藥時，應諮詢現場專業藥師，清楚表達自己的身體狀況、何時開始不舒服、有無藥物過敏或其他慢性疾病、是否服用其他藥品、是否懷孕或哺乳等，與藥師討論後，選購不需要醫師處方箋的指示藥品或成藥。

清楚了解藥品的用途、使用方法及劑量、注意事項及副作用，服用時應按照指示使用正確劑量，不要自行調整用藥的次數與數量。使用後，如症狀未改善或有不良反應，應立即就醫。

（作者為藥師，本文取自《與藥師做朋友-讓藥師告訴你如何安全用藥》洪葉文化出版，中華民國藥師公會全國聯合會主編）

