自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

與藥師做朋友》輕微頭痛或腸胃不適，找不到醫院診所看病，怎麼辦呢？

2025/12/21 09:00

民眾有輕微症狀時，可就近到附近的社區藥局，在專業藥師的指導下取得安全有效的非處方藥品；圖為情境照。（圖取自freepik）

民眾有輕微症狀時，可就近到附近的社區藥局，在專業藥師的指導下取得安全有效的非處方藥品；圖為情境照。（圖取自freepik）

文／林憶君

近年來，衛生福利部效法先進國家積極推廣民眾健康照護，做好自主健康管理，提倡負責任的自我藥療（Self-medication），是自我照護的重要一環。

自我藥療並不是隨意誤用或濫用藥品，而是指民眾在發生輕微症狀時，可以就近到附近的社區藥局，在專業藥師的指導下，取得安全有效的非處方藥品，緩解輕微疾病與症狀，一方面可以減少候診時間，對於偏遠地區或醫療資源貧乏地方，透過社區藥局的參與，藥師可提供病人初級的藥事照護。

諮詢藥師取得安全的非處方藥品

到藥局購藥時，應諮詢現場專業藥師，清楚表達自己的身體狀況、何時開始不舒服、有無藥物過敏或其他慢性疾病、是否服用其他藥品、是否懷孕或哺乳等，與藥師討論後，選購不需要醫師處方箋的指示藥品或成藥。

清楚了解藥品的用途、使用方法及劑量、注意事項及副作用，服用時應按照指示使用正確劑量，不要自行調整用藥的次數與數量。使用後，如症狀未改善或有不良反應，應立即就醫。

（作者為藥師，本文取自《與藥師做朋友-讓藥師告訴你如何安全用藥》洪葉文化出版，中華民國藥師公會全國聯合會主編）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中