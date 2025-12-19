健康網》變胖不只肚子大 研究：男性精液差還短命

變胖不只是衣服變緊、肚子變大，男性恐連精液品質都會跟著下滑，甚至預期可能與較短的預期壽命有關，而降低體脂有助於改善代謝與荷爾蒙平衡；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕變胖的影響恐不只反映在體態上，研究顯示，男性肥胖可能連精液品質與壽命都受到牽連。「初日診所」新陳代謝暨減重專科醫師周建安指出，肥胖會干擾代謝與荷爾蒙，與較差的精液品質相關，影響的不僅是生育力。研究顯示，精液品質最差的男性，平均壽命比品質最佳者平均「短命」 2.7 年。

周建安說明，刊登於《Human Reproduction》（人類生殖）的一項大型研究，追蹤超過78,000名男性，中位年齡32歲。研究團隊為排除「本身疾病導致精液品質下降、進而影響壽命」的反向因果關係，調整受試者在精液檢查前10年內的所有醫療診斷，並納入教育程度分析，同時排除檢查後5年內的死亡事件。

在嚴格條件下，精液品質與壽命差距仍相當明顯。精液品質最佳的男性（總活動精子數超過120百萬），平均壽命為80.3歲；而精液品質最差的族群（0至5百萬），平均壽命僅約77.6歲，差距達2.7年。

周建安指出，研究結果顯示，精液品質可視為一項獨立且具預測力的「生物標記」，而影響精液品質的重要因素之一正是肥胖。另1項於2023年發表、由美國與歐洲男科學會共同完成的系統性回顧與後設分析，也得到一致結論。

該分析僅納入採用世界衛生組織第5版（2010）精液分析標準的研究。結果顯示，體重越高，精子數量與品質受損越明顯。以精子前進運動性為例，超重男性（BMI 25.0–29.9）前進運動性不足的風險為正常體重者的1.14倍，肥胖男性（BMI ≥30）升至1.25倍；重度肥胖（BMI≥40）雖與前進運動性關聯不明顯，但精子濃度降低的風險卻高達正常體重者的2.47倍。

周建安補充，臨床上不少男性是在生殖中心建議下才意識到需減重，期待透過改善代謝與體脂，提高受孕機會，但等到備孕階段才開始處理體重，往往已錯過提前改善的時機。

他提醒，減重應視為「提前布局健康」，降低體脂有助於改善代謝與荷爾蒙平衡，對精液品質與長期健康風險都可能帶來正向影響。

