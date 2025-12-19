自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

健康網》三高年輕化！ 國健署下修成人健檢門檻 30歲就能做

2025/12/19 18:45

國健署指出，許多年輕人健康風險自覺度偏低，調查顯示，30歲以上民眾三高盛行於30-39歲人口，並隨著年齡增加而上升；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近年來，由於年輕群族群對於影響健康因子較為忽略的情況下，三高已不再是中高齡族群的特有病症。調查顯示，許多年輕人健康風險自覺度偏低，調查顯示30-39歲國人中，已有18.7%高血脂、9.7%高血壓，2.5%高血糖，三高呈現年輕化趨勢。對此，國民健康署表示，成人預防保健服務自114年起下修至30歲，提醒符合資格者及早預防，把健康當作最重要的投資，減少未來罹病險。

國健署於網站發文指出，依據113年十大死因統計，三高（高血脂、高血壓、高血糖）慢性病占十大死因的50%。2019–2023年國民營養健康調查也顯示，30歲以上民眾三高盛行於30-39歲人口，並隨年齡增加而上升。多數年輕族群自覺風險偏低、症狀不明顯，容易錯失早期介入契機。

因此，過去40歲才開始提供成人預防保健服務服務，已不足以因應現代生活型態與慢性疾病年輕化的挑戰。對此，國健署於臉書專頁發文指出，在三高呈現年輕化趨勢下，成人預防保健服務已由40歲下修至30歲，且已有逾30萬名青年使用人生首次成人預防保健服務。至於保健服務相關資格內容則如下：

30-39歲民眾每5年一次。

40-64歲民眾每3年一次。

65歲以上民眾每年一次。

國健署並進一步說明，成人預防保健服務內容，包括：健康行為調查、身體檢查、抽血檢查、尿液檢查、衛教諮詢等，可協助民眾採取具體改善策略，降低長期罹病風險。並提醒民眾規律運動及戒菸，啟動長期健康管理，有助降低三高風險。

