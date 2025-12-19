健康網》「老了GG變小」是真的！網紅醫談維持GG大小策略

網紅醫師菲力指出，因為睪固酮不足的關係，陰莖確實有可能因此縮小；他建議透過調整生活與藥物等方式維持。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕若是上了年紀，男人的寶貝GG，真的會變小？在德國執業的網紅醫師菲力（phil. Stefan Buntrock）表示，睪固酮與陰莖的結構是有關連的；若睪固酮過低，的確有可能影響陰莖的平滑肌，若平滑肌纖維化增加，可能會造成陰莖縮小。這支影片帶來的點閱。

菲力表示，睪固酮不僅與性慾有關，它更像是陰莖海綿體（Corpora Cavernosa）的「維護元素」。陰莖海綿體由平滑肌細胞、膠原蛋白和彈性蛋白組成；當睪固酮持續低下時，陰莖平滑肌會發生萎縮，彈性纖維被僵硬的膠原蛋白取代，導致組織纖維化、缺乏彈性且反應遲鈍。

菲力表示，2017 年的研究顯示，雄性激素缺乏的男性，其平滑肌含量減少、纖維化增加，導致陰莖直徑物理性縮小。

同時菲力說明，睪固酮能夠調節產生一氧化氮的酶（引發平滑肌放鬆和血流），並控制 PDE5受體（威而鋼等藥物的作用標靶）；如果睪固酮過低，組織會對 PDE5 抑制劑（威而鋼）失去敏感性。研究發現，使用威而鋼治療勃起障礙卻失敗的低睪固酮患者，加入TRT後，勃起功能得到顯著改善。

睪固酮只有在低下時才有治療效果。對於睪固酮正常的男性，額外補充並不會改善勃起功能。超過生理正常值的睪固酮（例如為了練健美而使用相關藥物）會增加紅血球生成，使血液變稠，導致微循環變差，進而引發陰莖組織缺氧和纖維化。

菲力建議男性應按以下順序，處理性功能相關問題。

●生活調整：充足睡眠（7-8 小時）；改善代謝健康、減掉內臟脂肪、控制血糖；規律運動，攝取深色葉菜等食物。

●藥物支援：若基礎改善後仍不足，可考慮 PDE5 抑制劑（如威而鋼、犀利士），這對 7到8成血管系統健全的男性有效。

另一種療法「睪固酮替代療法」（TRT）僅限確診為生化性低睪固酮症（測量兩次清晨空腹血清總睪固酮低於 12 nmol/L），且伴有疲勞、情緒變化或勃起問題。需定期檢查血紅素壓積（需低於 54%）、PSA（攝護腺特定抗原）及心血管風險。

