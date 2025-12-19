自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

室內日光浴加速皮膚基因老化 增加癌症相關突變

2025/12/19 16:41

研究發現，室內日光浴可能會加速皮膚的基因老化。（美聯社）

研究發現，室內日光浴可能會加速皮膚的基因老化。（美聯社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項研究發現，室內日光浴可能會加速皮膚的基因老化，使年輕日光浴床使用者比年長幾十歲的人更容易出現與癌症相關的突變。此研究發表在《科學進展》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，美國加州大學舊金山分校和西北大學的研究團隊，查閱超過3萬2000名皮膚科患者的醫療記錄，包括他們使用日光浴床的情況、曬傷史和黑色素瘤家族史。研究人員也從26名捐贈者身上取得皮膚樣本，並對182個細胞進行定序。

研究團隊發現，年輕的日光浴床使用者比年齡是他們2倍的人更容易出現皮膚突變，尤其是在下背部。該部位雖然很少受到陽光的傷害，但卻經常暴露在日光浴床的照射下。

該研究共同第一作者、加州大學舊金山分校皮膚病學博士後研究員坦杜卡爾（Bishal Tandukar）表示，團隊發現30多歲和40多歲的日光浴床使用者，比70多歲和80多歲的普通人群擁有更多的基因突變。從基因層面來看，日光浴床使用者的皮膚似乎老了幾十歲。

研究資深作者、加州大學舊金山分校皮膚病學系副教授沙因（Hunter Shain）表示，一旦發生突變就無法逆轉，因此限制突變的累積至關重要。最簡單的限制方法，就是避免暴露於人造紫外線輻射。

紫外線輻射既由太陽自然產生，也由日光浴床等人工光源發出。近年來隨著日光浴床使用量的增加，黑色素瘤的發生率也隨之攀升。這種成長在年輕女性中尤其顯著，而她們正是室內日光浴市場的主要消費族群。

許多國家實際上已經禁止使用日光浴床，世界衛生組織也將其列為一級致癌物，但在美國日光浴床仍然合法且很受歡迎。

