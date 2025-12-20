自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》換季感冒酷酷嗽？ 醫推5大飲食關鍵好得快

2025/12/20 19:18

耳鼻喉科醫師王曜表示，感冒時，身體需要集中能量對抗病毒，雞湯富含身體所需營養與電解質，熱湯蒸氣也有助於濕潤鼻腔、緩解鼻塞。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕感冒老是咳不停？懂得吃對東西，才能加速身體的修復力。對此，耳鼻喉科醫師王曜表示，每到換季，感冒喉嚨痛、流鼻水的病人就增多；除了多休息助恢復，吃對食物也能提升免疫力，讓你戰勝病毒。他並建議病中可喝熱雞湯、攝取含維生素C的水果、清粥、優質蛋白質、溫熱蜂蜜薑茶等5種食物，有助補充營養與電解質，修復組織、增強免疫，讓感冒好得快。

王曜於臉書專頁「空軍衛國 醫師保家 耳鼻喉科王曜院長｜鼻過敏 耳鳴 打鼾｜桃園八德中壢
」發文指出，感冒時，身體需要集中能量對抗病毒，飲食原則是：好吸收、少負擔、高修復。建議掌握以下5大飲食關鍵，增強感冒修復力：

溫暖的雞湯：雞湯富含身體所需營養與電解質，熱湯蒸氣也有助於濕潤鼻腔、緩解鼻塞。此外，湯裡的蔬菜，如大蒜等，還能提供抗發炎效果。

富含維生素C的水果：維生素C是增強免疫系統的關鍵原料，有助縮短感冒病程。柑橘、奇異果、芭樂等食材都是好選擇，但提醒若喉嚨劇痛，應選擇質地較軟、不太酸的水果，避免刺激發炎黏膜。

好消化的清粥：感冒時應避免油膩、難消化的食物。清粥或米湯能提供純粹的能量和水分，也是身體最沒有負擔的燃料，有助集中能量對抗病毒。

優質蛋白質：身體需要足夠的「建材」來製造新的免疫細胞和修復受損組織，建議選擇清淡、好咀嚼的蛋白質來源，如雞蛋、豆類、或清蒸魚肉等，避免油炸或辛辣食物。

溫潤的蜂蜜薑茶：溫熱飲品能有效舒緩喉嚨不適，蜂蜜在黏膜上形成保護膜，可緩解疼痛和咳嗽；生薑則有助於促進血液循環。但須注意水溫不能太燙，以免二次傷害喉嚨黏膜。

王曜強調，吃對食物是輔助，感冒時最重要的還是多喝水、多休息。並提醒若症狀持續、喉嚨劇痛或出現黃濃鼻涕，代表可能有細菌感染，仍建議儘速就醫。

