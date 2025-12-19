自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

出院難返家有解！長照3.0補上「最後一哩路」 PAC再延3個月

2025/12/19 16:02

衛福部將推動「中介復健」新制，包含地區醫院轉型或長照機構提供全日型復能服務，盼接住出院後仍具復健潛能的長者，降低失能風險。（資料照）

衛福部將推動「中介復健」新制，包含地區醫院轉型或長照機構提供全日型復能服務，盼接住出院後仍具復健潛能的長者，降低失能風險。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕為補足急性後期整合照護（PAC）結束後，仍難以直接返家的轉銜缺口，衛福部次長呂建德今（19日）透露，將推動「中介復健」新制，包含地區醫院轉型或長照機構提供全日型復能服務；健保署長陳亮妤補充，未來規劃在PAC後再延長3個月積極復健治療，力拼明年第一季啟動，盼接住出院後仍具復健潛能的長者，降低失能風險。

PAC可視為出院前的「復健衝刺期」，讓中風、骨折等患者在病況穩定後，透過密集復健訓練，儘快恢復生活功能，減少日後失能與長照需求，不過現行PAC為期僅3個月，部分患者在復健尚未到位前即需出院，成為返家銜接上的一大挑戰。

陳亮妤指出，在現有PAC制度外，希望提供更進一步的醫療支持，長照司將發展具復健潛能的中介機構，引入相關醫療團隊與專業學會，在健保署端，則規劃委託地區醫院與區域醫院，設置復健病房，主要照護對象包括中風及周邊神經損傷患者。

她說明，現行PAC為期3個月，未來規劃在PAC結束後，再延長3個月的積極復健治療，此一模式參考日本經驗，主要因應高齡化社會，期望透過更完整的復健介入，降低失能風險。健保署目前已啟動相關計畫的對外招標作業，預計明年年初上網公告，規劃於 北、中、南、東先行設置示範病房。

至於給付設計，陳亮妤也說，相關方案將搭配一定的支付誘因，但細節仍須待12月24日健保共擬會議討論通過後，才能進一步對外說明，目標預計在明年第一季啟動。

長照司副司長吳希文表示，「中介轉銜全日專區試辦計畫」鎖定已完成PAC住院治療，但經評估仍具復能潛能、以返家為目標、短期內生活自主能力不足的個案，提供過渡性的全日型復能照顧。試辦單位以住宿式長照機構、護理之家及老人福利機構為主，個案可接受最長3個月的密集復能訓練，內容著重實際生活能力，如進食、穿衣等日常活動訓練，協助提升自理能力，為返家生活做準備，預計明年上半年公開徵求試辦單位，並同步建置成效追蹤與品質監測機制，讓中介轉銜發揮「回家前最後一哩路」功能。

