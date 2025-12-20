健康網》冬至養生進補全攻略 湯圓搭3物 秒變補血甜湯

上祐中醫診所院長黃上邦表示，冬至湯圓以糯米製成，不易消化，過量恐導致腸胃不適、血糖升高或體重增加；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕冬至即將到來，代表天氣也會越來越寒冷。上祐中醫診所院長黃上邦表示，以中醫觀點來說，冬至時節養生重點為溫中和胃、扶陽益氣，除應忌食生冷，也適合溫補，如山藥、羊肉、紅棗等，均有助暖身。此外，進補常吃的薑母鴨較適合手腳冰冷者食用，若體質燥熱，建議減少薑量。至於冬至應景的甜湯圓，推薦可添加紅棗、枸杞、薑汁黑糖，溫補氣血養生更健康。

黃上邦於臉書專頁「上祐中醫診所Best-blessing 」發文表示，冬至湯圓以糯米製成，不易消化，過量恐導致腸胃不適、血糖升高或體重增加，提醒應適度淺嚐、避免空腹或深夜食用、挑選低糖或無糖口味，才能吃得健康。此外，他也推薦甜湯圓可搭配紅棗、枸杞、薑汁黑糖，變身溫補氣血養生甜湯；鹹湯圓則可搭配蔬菜、菇類、薑絲，清爽解膩助消化。

另，黃上邦表示，冬天大家常吃的薑母鴨性溫偏熱，適合手腳冰冷者；燥熱體質者可減薑量，加入白蘿蔔、枸杞、山藥等食材平衡熱性。烹調宜少油少鹽、不過度加酒，適度搭配紅棗、西洋參片。餐後建議可適量飲用以西洋參3g、紅棗6g、枸杞3g、冰糖5g搭配熱水500ml沖泡的「健脾益胃茶」，有助消化、養脾胃。

此外，黃上邦也推薦以下養生茶飲與料理：

●消食化濕茶：茉莉0.5g、玫瑰0.5g、山楂0.5g、決明子0.5g、洛神花0.5g、荷葉0.5g、石斛0.5g、甜菊葉0.5g，以500毫升熱開水沖泡，有助促進腸胃蠕動、消食化積、養顏美容。

●泰式椒汁苦茶雞排：去骨雞腿以鹽、白胡椒粉、米酒醃15分鐘，苦茶籽油中煎至金黃，再以180°C烤8分鐘。另取大紅袍花椒炒香，加入熱苦茶籽油、醬油、烏醋、米酒、糖、蒜末、辣椒末拌成椒麻醬。將雞腿切片淋醬，即可享受香辣酥嫩的椒麻風味。

最後，黃上邦補充，秋冬氣溫驟降，氣喘、過敏、支氣管炎等疾病容易復發，可透過三九貼溫養調理，驅寒扶陽、預防舊疾；按摩關元、百會、足三里等穴位，可疏經活絡、提神醒腦；並提醒作息宜早睡晚起、睡眠充足；搭配規律運動增強抵抗力。

