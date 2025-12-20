自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》冬至養生進補全攻略 湯圓搭3物 秒變補血甜湯

2025/12/20 18:36

上祐中醫診所院長黃上邦表示，冬至湯圓以糯米製成，不易消化，過量恐導致腸胃不適、血糖升高或體重增加；示意圖。（圖取自freepik）

上祐中醫診所院長黃上邦表示，冬至湯圓以糯米製成，不易消化，過量恐導致腸胃不適、血糖升高或體重增加；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕冬至即將到來，代表天氣也會越來越寒冷。上祐中醫診所院長黃上邦表示，以中醫觀點來說，冬至時節養生重點為溫中和胃、扶陽益氣，除應忌食生冷，也適合溫補，如山藥、羊肉、紅棗等，均有助暖身。此外，進補常吃的薑母鴨較適合手腳冰冷者食用，若體質燥熱，建議減少薑量。至於冬至應景的甜湯圓，推薦可添加紅棗、枸杞、薑汁黑糖，溫補氣血養生更健康。

黃上邦於臉書專頁「上祐中醫診所Best-blessing 」發文表示，冬至湯圓以糯米製成，不易消化，過量恐導致腸胃不適、血糖升高或體重增加，提醒應適度淺嚐、避免空腹或深夜食用、挑選低糖或無糖口味，才能吃得健康。此外，他也推薦甜湯圓可搭配紅棗、枸杞、薑汁黑糖，變身溫補氣血養生甜湯；鹹湯圓則可搭配蔬菜、菇類、薑絲，清爽解膩助消化。

另，黃上邦表示，冬天大家常吃的薑母鴨性溫偏熱，適合手腳冰冷者；燥熱體質者可減薑量，加入白蘿蔔、枸杞、山藥等食材平衡熱性。烹調宜少油少鹽、不過度加酒，適度搭配紅棗、西洋參片。餐後建議可適量飲用以西洋參3g、紅棗6g、枸杞3g、冰糖5g搭配熱水500ml沖泡的「健脾益胃茶」，有助消化、養脾胃。

此外，黃上邦也推薦以下養生茶飲與料理：

消食化濕茶：茉莉0.5g、玫瑰0.5g、山楂0.5g、決明子0.5g、洛神花0.5g、荷葉0.5g、石斛0.5g、甜菊葉0.5g，以500毫升熱開水沖泡，有助促進腸胃蠕動、消食化積、養顏美容。

泰式椒汁苦茶雞排：去骨雞腿以鹽、白胡椒粉、米酒醃15分鐘，苦茶籽油中煎至金黃，再以180°C烤8分鐘。另取大紅袍花椒炒香，加入熱苦茶籽油、醬油、烏醋、米酒、糖、蒜末、辣椒末拌成椒麻醬。將雞腿切片淋醬，即可享受香辣酥嫩的椒麻風味。

最後，黃上邦補充，秋冬氣溫驟降，氣喘、過敏、支氣管炎等疾病容易復發，可透過三九貼溫養調理，驅寒扶陽、預防舊疾；按摩關元、百會、足三里等穴位，可疏經活絡、提神醒腦；並提醒作息宜早睡晚起、睡眠充足；搭配規律運動增強抵抗力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中