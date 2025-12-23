自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》冬季養生「食」刻 中醫談5大湯圓怎麼吃

2025/12/23 11:32

湯圓口味繁多，享用美味也要記得別過量。示意圖。（資料照）

湯圓口味繁多，享用美味也要記得別過量。示意圖。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕冬至過了，夜晚提早降臨；冰箱中的湯圓是否還有多出一些？中醫師王大元在臉書粉專「元氣中醫師 王大元」說明，從節氣來看，冬至是北半球白天最短、夜晚最長的一天。中醫認為，冬至當日「陰極之至，陽氣始生」，代表寒氣達到高峰，但體內的陽氣也開始慢慢萌芽。「冬至不只是寒冷的象徵，更是養生調補的重要時刻。」

湯圓怎麼吃才比較健康呢？王大元針對市面常見的湯圓解析。

●桂圓紅豆湯圓：紅豆能補氣養血、利水消腫；桂圓可養心安神、改善氣血不足，特別適合體質虛寒、容易疲倦的人。

●薑汁湯圓：生薑可溫中散寒、促進循環，減少糯米黏膩帶來的不適，手腳冰冷者很適合加點薑汁。

●黑糖湯圓：黑糖能益氣補中、溫經散寒，對生理期不適、畏寒族群有幫助。

●酒釀湯圓：性味甘溫，能活血補氣，適量有助於氣血循環，但仍不宜過量。

●鮮肉湯圓：搭配蔬菜如茼蒿、香菇，營養均衡，較不甜膩，胃食道逆流者可優先選擇鹹的，但內餡避免過多肥肉。

王大元表示，糯米性質黏滯，吃太多容易腹脹、消化不良或胃食道逆流。4 顆甜餡湯圓（或 5 顆鹹湯圓）約等於一碗白飯的熱量，紅白小湯圓 20 顆也相當於半碗白飯，淺嚐即止，才能吃得暖、吃得健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中