健康網》冬季養生「食」刻 中醫談5大湯圓怎麼吃

〔健康頻道／綜合報導〕冬至過了，夜晚提早降臨；冰箱中的湯圓是否還有多出一些？中醫師王大元在臉書粉專「元氣中醫師 王大元」說明，從節氣來看，冬至是北半球白天最短、夜晚最長的一天。中醫認為，冬至當日「陰極之至，陽氣始生」，代表寒氣達到高峰，但體內的陽氣也開始慢慢萌芽。「冬至不只是寒冷的象徵，更是養生調補的重要時刻。」

湯圓怎麼吃才比較健康呢？王大元針對市面常見的湯圓解析。

●桂圓紅豆湯圓：紅豆能補氣養血、利水消腫；桂圓可養心安神、改善氣血不足，特別適合體質虛寒、容易疲倦的人。

●薑汁湯圓：生薑可溫中散寒、促進循環，減少糯米黏膩帶來的不適，手腳冰冷者很適合加點薑汁。

●黑糖湯圓：黑糖能益氣補中、溫經散寒，對生理期不適、畏寒族群有幫助。

●酒釀湯圓：性味甘溫，能活血補氣，適量有助於氣血循環，但仍不宜過量。

●鮮肉湯圓：搭配蔬菜如茼蒿、香菇，營養均衡，較不甜膩，胃食道逆流者可優先選擇鹹的，但內餡避免過多肥肉。

王大元表示，糯米性質黏滯，吃太多容易腹脹、消化不良或胃食道逆流。4 顆甜餡湯圓（或 5 顆鹹湯圓）約等於一碗白飯的熱量，紅白小湯圓 20 顆也相當於半碗白飯，淺嚐即止，才能吃得暖、吃得健康。

