健康網》皮膚科醫：吹風機別靠太近 小心燙傷頭皮

〔健康頻道／綜合報導〕大家都知道洗過頭髮要吹乾，不論是用高級日系品牌的昂貴吹風機，或是平價吹風機，都要記得別讓頭皮燙出水泡來。皮膚科醫師蔡文騫在臉書粉專「皮膚專科x詩人作家x狸貓爸爸」說明，有研究指出，若吹風機與頭髮的距離近達10公分，溫度將急遽上升，頭髮角質層將有破洞，顏色變淺；因此吹風機記得與頭髮距離15公分以上，較安全。

蔡文騫表示，洗完頭要不要吹頭髮，要怎麼吹，很少有科學研究可以定量定性的告訴我們，直觀上大家都知道，用很熱的強風吹太久可能會傷害頭髮，而確實如果讓頭髮過熱，會出現像這樣的氣泡狀頭髮，可能因為毛幹內部高溫，導致角蛋白水解和局部空氣膨脹，進而形成空泡與頭髮損傷。

到底幾度的吹風機比較理想呢？蔡文騫引用一份韓國研究說明，他們用剪下來的頭髮做測試，用標準化方法反覆吹頭髮束30次，再測量頭髮含水度跟做電子顯微鏡觀察，結果吹風機距離15公分，頭皮約47度的頭髮角質層受損最少，接近自然乾燥組，當吹風機和頭髮距離變近到10或5公分，溫度會上升到61度到95度，頭髮角質層開始出現受損的破洞，顏色也變淺。

那如果自然乾燥不吹頭髮呢？蔡文騫表示，美國皮膚科醫學會的建議是，對於某些種族髮質特別細跟捲的，輕輕擦乾後自然乾燥就好，不過在這個韓國研究裡有個有趣的發現，自然乾燥的頭髮，雖然頭髮最外層的角質沒有問題，但內部的細胞間脂質CMC，反而出現變形受損，細胞間脂質CMC可以想像成頭髮的皮脂層一樣，含有油脂、Ceramide等成分，有黏著、保濕效果，推測如果頭髮自然乾燥的時間很長，讓水分長時間浸潤CMC，可能就像我們身上皮膚若是長時間泡澡，會破壞皮脂膜的完整。

最後蔡文騫提醒，下次用吹風機吹頭的時候，記得不要離頭髮太近，才不會讓頭髮熱的冒泡！

