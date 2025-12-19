乾眼症治療可能的契機 研究談細胞自噬過程

研究發現，1種隱藏的細胞清理系統，可能蘊藏著讓淚腺更健康的關鍵。圖為示意圖。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕大約5%到15%的人患有乾眼症，其症狀包括眼睛發紅、刺痛或灼熱感以及疲勞不適。英國1項研究發現，1種隱藏的細胞清理系統可能蘊藏著讓淚腺更健康的關鍵，並為治療乾眼症帶來新希望。此研究發表在《幹細胞報告》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，科學家懷疑乾眼症患者淚腺中1種名為細胞自噬（Autophagy）的過程受到干擾。自噬就像細胞內的清理系統，清除受損蛋白質和其他不需要的物質，使細胞能夠正常運作。

為了探討該過程與乾眼症的關聯，並尋找新治療策略，英國伯明罕大學研究團隊利用幹細胞建構了淚腺類器官，與人類淚腺極為相似。這些幹細胞衍生的類器官，包含了人類淚腺中存在的所有細胞類型，且能夠產生淚液蛋白，幫助潤滑眼睛並保護眼睛免受感染。

當研究人員使用基因技術關閉這些類器官中的自噬作用時，發現細胞的正常平衡被打破，淚液蛋白的產生下降，更多細胞死亡。接著研究人員用菸鹼醯胺單核苷酸（NMN）或褪黑素處理自噬缺陷的類器官時，發現其損傷減輕。

研究團隊表示，細胞自噬對於正常的組織發育和器官功能至關重要。團隊利用缺乏自噬的人類胚胎幹細胞生成具有發育和功能缺陷的淚腺類器官，提供自噬是腺體組織發育所必需的遺傳證據。研究團隊稱，繼續進行相關研究，可能有助於開發預防或治療乾眼症的新方法。

