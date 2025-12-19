健康網》幼兒體內有96種有毒物！醫：連乳液也中

腎臟科醫師江守山表示，有研究發現，有4歲幼童體內藏有多種有毒物質；玩具甚至乳液，皆有可能是帶進這些物質的來源。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕家長為孩子挑選玩具時，須小心安全性。近日有研究指出，有孩童年僅4歲，體內藏有高達96種化學物質，且並非單一個案，而是相當常見。

腎臟科醫師江守山在臉書粉專「江守山醫師」引用研究指出，現在的幼童到4歲時，他們體內已經含有多達96種不同的有害有毒污染物和化學物質。這些化學物質來自包裝、玩具和盥洗用品等日常物品，可能會影響他們的發育，並導致日後的學習問題。

來自美國各地的研究人員，包括加州大學戴維斯分校和加州大學舊金山分校，收集了201名2至4歲幼兒的尿液樣本。檢測結果顯示，這些兒童體內含有多達96種不同的化學物質，其中許多與激素和大腦紊亂有關。

他們的研究發現，至少有5名兒童體內含有96種化學物質，超過一半的兒童體內含有48種化學物質，超過90%的兒童體內含有34種化學物質。這些化學物質包括目前未被納入國家健康調查（例如美國國家健康與營養調查，NHANES）追蹤的九種化學物質。研究人員調查了兒童時期接觸常見環境化學物質的情況，包括以下物質：

• 鄰苯二甲酸酯及其替代品，用於個人護理產品、家居用品以及玩具和食品包裝等塑膠製品中

• 對羥基苯甲酸酯，常用於化妝品、乳液、洗髮精和藥品中

• 雙酚類物質，例如 BPA 和 BPS，存在於塑膠容器中

• 用於農產品、豆類和穀物的殺蟲劑

• 阻燃劑，用於家具、服裝和寢具

江守山表示，兒童透過日常活動接觸到這些環境化學物質，例如飲食、飲水、呼吸室內外空氣以及接觸受污染的表面。

最後江守山補充，雖然完全避免接觸所有化學物質和污染物是不可能的，但研究人員表示，家長可以透過遵循一些簡單的指導原則來幫助減少孩子接觸這些物質的機會：

• 選擇不含鄰苯二甲酸酯、不含對羥基苯甲酸酯和不含香料的產品。

• 避免使用標示3、6和7的塑膠製品，因為這些塑膠製品可能含有雙酚A （BPA） 或類似的化學物質。

• 經常洗手，尤其是在吃飯前。

• 保持室內通風並使用高效能空氣濾清器（HEPA）。

• 食用前徹底清洗農產品，和、或購買有機食品。

